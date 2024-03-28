Güneş enerjisi kurulu gücü ilk kez 12 bin megavatı aştı

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü, ilk kez 12 bin megavatı (MW) aşarak 12 bin 425 MW oldu. Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı da ocak ve şubat aylarında yüzde 51'in üzerinde gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerji, enerjide tam bağımsızlığımızın anahtarı olacak" değerlendirmesini yaptı. Yenilenebilir enerji, hem Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını düşürmesi hem de iklim değişikliği hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşıyor. 20 yıl önce hidrolik kaynaklara dayalı olan yenilenebilir enerji perspektifi, artık yerini ağırlıklı olarak güneş ve rüzgâr enerjisine bırakıyor.Türkiye'nin şubat ayı sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde 56.21'ini yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. 2023 sonunda 11 bin 316 MW olan güneş enerjisi kurulu gücü, şubat sonunda ilk kez 12 bin MW bandını aşarak 12 bin 425 MW oldu. Yani 2 ayda bin 109 MW'lık bir artış meydana geldi. 2023 yılı toplamında yaklaşık 2 bin MW'lık bir artış olduğu dikkate alındığında, 2024'ün ilk 2 ayında, 2023'ün yaklaşık yarısına ulaşılmış oldu. Yine şubat ayı sonu itibarıyla elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımına bakıldığında yenilenebilir enerjinin payının üst üste iki ay yüzde 51'in üzerinde gerçekleştiği görüldü. Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı ocak ayında yüzde 51.63, şubat ayında da yüzde 51.03 olarak gerçekleşti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ocak ve Şubat aylarında toplam elektrik üretimimizin yüzde 51'den fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladık. Amacımız, bu oranı yıllık olarak da yakalayabilmek. Bu kapsamda da 2035 yılı hedefimiz, yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55'e yükseltmek. 2035 hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.