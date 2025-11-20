Güneş enerjisine yatırımcı akını

Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla devreye alınan YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) modelinde GES'ler (güneş enerjisi santrali) için başvuru süreci tamamlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na 7 şehirdeki 8 YEKA GES yarışması için 38 şirketten 77 ayrı başvuru geldi. YEKA'da Bolu, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa'da bulunan toplam 650 meg avat gücündeki bağlantı kapasitesi tahsis edilecek. YEKA GES-2025 yarışmalarının, detaylı evrak incelemesinin ardından önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. YEKA GES-2025'te toplam 8 yarışma için başlangıç tavan fiyatı 5.50, taban fiyat 3.25 eurocent/ kilovat olarak belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yıl bitmeden YEKA 2025 yarışmalarını gerçekleştireceğiz. Aralarında uluslararası yatırımcıların da olduğu rekabet düzeyi yüksek yarışmalar olmasını bekliyoruz" dedi. GES'lerde üretilen elektrik, sözleşme imza tarihinden itibaren 60 ay boyunca serbest piyasada satılabilecek.