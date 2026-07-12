Güneş ve rüzgârda kıyasıya yarış başlıyor

Yenilenebilir enerjide yeni yarışma dönemi resmen başlıyor. Güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma ilanları, Resmî Gazete'de yayınlandı. Toplam 21 yarışma ile ilave 2 bin 400 megavatlık kapasite yatırımcıların ilgisine sunulacak. Başvurular, 13 Ekim'de alınacak.

YEKA GES-2026 yarışmalarıyla toplam 900 MWe gücündeki bağlantı kapasitesine yönelik 14 yarışma düzenlenecek. YEKA RES-2026 yarışmalarıyla da toplamda bin 500 MWe gücündeki bağlantı kapasitesi için 7 yarışma yapılacak. GES ve RES yarışmalarına başvurular, 13 Ekim'de 10:00-12:00 saatleri arasında bakanlık merkezinde elde edilmek suretiyle yapılacak. Başvuruların incelenmesini takiben yarışmaların yeri, tarihleri ve saatleri bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

KİMLER BAŞVURACAK?

Yarışmalara Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler, ortak girişimler ve sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler başvurabilecek. Toplamda 21 yarışma için başlangıç tavan fiyatı, 5.50 euro-cent/kWh olacak. Taban fiyat ise GES'lerde 3.25 euro-cent/kWh, RES'lerde 3.50 euro-cent/kWh olarak belirlendi.

SERBEST PİYASADA SATIŞ

Tüm yarışmalarda taban fiyata ulaşılması halinde megavat başına katkı payı artırılmasına 10 bin euro başlangıç fiyatı ile başlanacak. GES'lerde üretilen elektrik, sözleşme imza tarihinden itibaren 60 ay, RES'lerde ise 72 ay boyunca serbest piyasada satılabilecek. Serbest piyasada satış süresi bittikten sonra hem GES'lerde hem de RES'lerde 20 yıllık elektrik enerjisi alım süresi başlayacak. 2026 YEKA yarışmalarına ilişkin sözleşmeye ilişkin detaylar bakanlığın web sitesinde yayımlandı.

KURULU GÜCÜN 78 BİN MEGAVATI YENİLENEBİLİRDEN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, elektriğin merkezinde yer aldığı yeni enerji mimarisinde güneş ve rüzgarın stratejik bir rol oynadığını belirterek, "Halihazırda 125 bin megavatı aşan elektrik kurulu gücümüzün 78 bin megavatını yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor" dedi. Bugüne kadar 7 bin 800 megavatlık YEKA yarışmaları yaptıklarını, bunun 3 bin 800 megavatını 2025 yılında gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Bayraktar, "Her yıl en az 2 bin megavatlık güneş ve rüzgâr ihalesi yapmaya devam edeceğiz. Önemli bir potansiyelimizin olduğu güneş ve rüzgârda 2035 yılı için ortaya koyduğumuz 120 bin megavat hedefimize daha kısa sürede ulaşacağız. 2026 YEKA yarışmaları ile de yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz. 900 megavat kapasiteli 14 güneş, bin 500 megavat kapasiteli 7 rüzgar enerjisi yarışmasıyla sektörümüze yeni bir ivme kazandıracağız" açıklamasında bulundu.