Güneşte 2030’a kadar iki kat büyüme

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Eylül 2025 sonu itibarıyla 121 bin 418 megavat olurken, bunun 74 bin 746 megavatını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında 32 bin 290 megavat kapasiteye sahip HES'leri, 24 bin 216 megavatla güneş enerjisi santralleri takip etti. Güneş, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün yüzde 19.9'unu oluşturdu. Bu alanda faaliyet gösteren IC Enterra CEO'su Cem Aşık, şirketin yenilenebilir enerji portföyünü 2030'a kadar hem Türkiye'de hem de yurtdışında iki katına çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Aşık, "Türkiye'de mevcut üretimimizi 2030'a kadar ikiye katlayacağız, aynı dönemde yurtdışı projelerimizde de benzer bir ölçek büyümesi planlıyoruz" diyerek şirketin bölgesel bir oyuncudan uluslararası ölçekte konumlanan bir enerji şirketine dönüşeceğinin sinyalini verdi.Aşık, büyüme planlarının merkezinde yer alan Erzin Güneş Enerjisi Santrali'nin Türkiye'nin bilinen en büyük üçüncü güneş santrallerinden biri konumuna geldiğini söyledi. Yaklaşık 2 bin dönüm alanda kurulu, 250 bin panelden oluşan tesisin "tracker" teknolojisiyle yüksek verim verdiğini belirterek, "Bu yıl ilk 3 çeyrekte üretimimizi geçen yıla göre yüzde 19 artırdık, bunun önemli bölümü Erzin'den geldi" dedi. Yurtdışında ilk İtalya'da ilerlediklerini belirten Aşık, 2030'a kadar 200 MW'lık bir büyüme hedeflediklerini söyledi.