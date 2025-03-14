Güneşte 500 milyon dolarlık imzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-2024) yarışmaları kapsamında, 6 ayrı alanda toplam 800 megavat kapasite tahsis edilen projeler için sözleşmeleri imzalandı. Yarışmalar sonucunda 100 milyon 755 bin dolar katkı payı sağlandı. YEKA RES-2024 yarışmaları sözleşmelerinin ardından, 4 Şubat 2025'te gerçekleştirilen YEKA GES-2024 yarışmalarının sözleşmeleri de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın himayesinde Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ve yarışmayı kazanan firmaların yetkilileri tarafından bakanlıkta imzalandı. Sözleşmelerin imzalanmasıyla firmalar için 60 aylık serbest piyasada satış süreci resmen başladı.

GÜÇLÜ VE HIZLI İLERLEME HEDEFİ

İmza töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, YEKA projelerinin Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı. Demircan, "Hepimiz için yeni bir süreç başlıyor. Sürecin hızlandırılması adına bakanlığımız üzerine düşeni yapmaya devam edecek. Bu projelerin başarılı olabilmesi için gerekli olan idari desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Sizlerden de işinizi hızlı ve usulüne uygun bir şekilde yürütmenizi bekliyoruz" dedi. Firma yetkililerine süreç hakkında bilgi veren Demircan, önlisans başvuruların 15 gün içinde tamamlanması ve iş programlarının 30 gün içinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne sunulması gerektiğini belirtti. Demircan, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) devir işlemlerinin hızla tamamlanması gerektiğine dikkat çekerek Bakanlık olarak projelerin ÇED süreçlerine başladıklarını ifade etti.





600 BİN HANENİN ELEKTRİĞİ KARŞILANACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarışmaların ardından yaptığı açıklamada rüzgâr ihalelerine olduğu gibi güneşe de yatırımcıların yoğun ilgisi olduğunu kaydederek, "Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım ve yılda 1.5 milyar kilovatsaat elektrik üreteceğimiz, yani 600 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağımız bir yarışma süreci oldu" demişti.



800 MEGAVAT KAPASİTE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 1200 megavatlık rüzgâr yarışmalarının ardından 4 Şubat'ta düzenlediği 800 megavat kapasiteli YEKA GES-2024 yarışmaları kapsamında Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da 500 milyon dolarlık güneş santralleri kurulacak. En büyük kapasiteye sahip 385 megavatlık Konya Karapınar GES'in kazananı ise Kalyon Enerji oldu. Yarışmayı kazanan şirketler ürettikleri elektriği 60 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3.25 dolar/ cent fiyat ile iletim sistemine verilecek.