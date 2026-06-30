Güneşten elektrik üretiminde rekor! Pay yüzde 17,8’e yükseldi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 86 bin 318 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 80 bin 132 megavatsaat oldu.

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 572 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 273 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.