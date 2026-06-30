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Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:28

Güneşten elektrik üretiminde rekor! Pay yüzde 17,8'e yükseldi

Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik, dün 193 bin 695 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'de dün toplam elektrik üretiminin yüzde 17,8'i güneş enerjisi santrallerinde yapıldı.

AA Ekonomi
Güneşten elektrik üretiminde rekor! Pay yüzde 17,8’e yükseldi
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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 86 bin 318 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 80 bin 132 megavatsaat oldu.

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 572 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 273 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,8 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 15,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Böylece, Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik, dün 193 bin 695 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En son 24 Haziran'da güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik 186 bin 488 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Türkiye dün 9 bin 974 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 16 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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Güneşten elektrik üretiminde rekor! Pay yüzde 17,8'e yükseldi
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