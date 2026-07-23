Güney Asya’nın kalbine Türk imzası

TÜRK şirketlerinin küresel arenadaki şovu gün geçtikçe daha da büyüyor. Bu kapsamdaki son yatırım hamlesi ise kişisel temizlik, kişisel bakım ve hijyen alanındaki ürünleriyle dünya devleriyle yarışan Evyap'tan geldi. 99 yıllık geçmişe sahip olan Evyap, Türkiye, Mısır ve Malezya'nın ardından dünya genelindeki dördüncü üretim tesisini 135 milyon dolarlık yatırımla palm üretimde dünya lideri olan Endonezya'da açtı. Evyap ailesinin verdiği bilgiye göre bu fabrika, daha önce Malezya'da açılan oleokimya fabrikasının elde edilen kazançlarından doğmuş. Evyap ailesi tarafından 'fabrika doğurdu' diye nitelendirilen bu yeni tesisin açılışını yerinde izledik.

ÜLKE İÇİN ÜRETİM

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Evyap CEO'su Mehmed Evyap, "Grubumuzun yolculuğu 99 yıl önce, dedemiz Mehmet Rıfat Evyap'ın ilk katı sabun üretimiyle başladı. Bugün, onun mirası Türkiye'den dünyanın öbür ucuna, Endonezya'ya taşındı" dedi. Yatırım iştahının ailelerinin genlerinde bulunduğunu söyleyen Evyap Yönetim Kurulu Üyesi ve Hijyen Kategori Lideri Ömer Evyap ise, "Ülkemiz için üretmeye ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. İşimizin devamı için yatırım yapmamız şart. Yatırımda öncelik ülkemizde ancak artık dünyada bitkisel yağlara geçildi. Hammadde tedariki buradan sağlandığı için bölgeyi yatırım için seçtik. Lokal üretimle küresel rekabet gücümüzü artırıyoruz" diye konuştu.

500 DEV MÜŞTERİ

Endonezya'nın Kuzey Sumatra Eyaleti'nde hayata geçen yeni üretim tesisi, yıllık yaklaşık 250 bin tonluk bir üretim kapasitesine sahip. Tüm segmentlerde yıllık geliri 1 milyar doları aşan Evyap, bu yeni üretim merkezinden dünya genelinde 55'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek 500'ün üzerinde küresel müşteriye hizmet sunacak. Temelleri Erzurum'da küçük bir atölyede atılan Evyap, bu yatırımıyla oleokimyanın devleriyle boy ölçüşecek. Hammadde niteliğindeki palm yağı kökenli özel kimyasallar geliştirerek otomobilden kozmetiğe kadar birçok sektörde tedarikçi olmayı hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör