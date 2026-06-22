Güney Kore ile 5 yılda 50 milyar $ ticaret

Türkiye ile Güney Kore arasındaki serbest ticaret anlaşması (STA) ile oluşturulan ortak komitenin 6. dönem toplantısının 23 Haziran'da başlaması beklenirken, iki ülke, ticari ilişkilerini özellikle nükleer enerji, yapay zekâ, savunma sanayisi ve kritik mineraller gibi stratejik alanlarda derinleştiriyor. Özellikle 2012'de imzalanan ve 2013'te yürürlüğe giren STA ile yeni bir boyut kazanan ticari ilişkiler, son dönemlerde otomotivden savunma sanayisine, enerjiden dijital teknolojilere çeşitli alanlarda gelişiyor.

HEDEF PAZAR GÜNEY KORE

Türkiye, son dönemde özellikle nükleer enerji, yapay zekâ, yarı iletkenler, batarya teknolojileri, kritik mineraller, inovasyon ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlarda Güney Kore ile ortak projelerin geliştirilmesini önceliklendiriyor. Türkiye'nin coğrafi olarak uzak ama yüksek ticaret potansiyeline sahip pazarlara dış satımını artırmak amacıyla geliştirdiği "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında yer alan Güney Kore, "ihracatta hedef pazar" listesinde de bulunuyor. Söz konusu ülkeyle ikili ticaret, son yıllarda düzenli artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021-2025 dönemini kapsayan 5 yılda Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaret hacmi 50.8 milyar dolar oldu. Ticaret hacmi geçen yıl 11.4 milyar doları, bu yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar doları buldu. Söz konusu ülkeye ihracatta eczacılık ürünleri, metal cevherleri, mekanik cihaz ve aletler ile su ürünleri başta gelirken, bu ülkeden ithalatta demir ve çelik, plastikler ve mamulleri ile motorlu kara taşıtları öne çıkıyor. Aralarında otomotiv üreticilerinden Hyundai, tüketici elektroniği, beyaz eşya ve iklimlendirme alanında faaliyet gösteren LG gibi dev şirketlerin de yer aldığı 226 Güney Koreli firmanın Türkiye'de yaklaşık 451 milyon dolarlık yatırımı bulunuyor.