Güney Koreli dev Türkiye’de üretecek

Hyundai Türkiye'nin yeni elektrikli modeli IONIQ 3 için seri üretim süreci Kocaeli'de başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İlk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor" dedi. Hyundai Motor Türkiye İzmit Fabrikası'nda düzenlenen törende konuşan Kacır, üretim kapasitesini 2002'den bu yana yıllık 50 binden 230 bine yükselten Hyundai Türkiye'nin 250 milyon euroluk yatırımla ilk aşamada yılda 30 bin IONIQ3 üreteceğini ifade etti. Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Boo Sukjong, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine dikkat çekti. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da Türkiye otomotiv sanayisinin mobiliteye geçişinde yeni bir eşiği aştıklarını söyledi.

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