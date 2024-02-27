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Giriş Tarihi: 27.2.2024 15:22 Son Güncelleme: 27.2.2024 16:32

GÜNSEL’i test ettiler

Almanya Baden Württemberg Eyaleti Türk İş İnsanları Konseyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptığı ‘iş geliştirme gezisi’ kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünü ziyaret etti. Heyet, KKTC’nin yerli, milli ve yüzde 100 elektrikli otomobili GÜNSEL'in ilk modeli B9 ile test sürüşü yaptı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
GÜNSEL’i test ettiler

Gıda, inşaat, otomobil, turizm, sağlık, plastik ve e-ticaret gibi sektörlerden 32 kişinin yer aldığı Baden Württemberg Eyaleti Türk İş İnsanları Konseyi'ne SUNTAT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan başkanlık etti. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsüne yaptığı ziyarete GÜNSEL Üretim Tesisleri ile başlayan heyet, GÜNSEL'in ilk modeli B9 ile test sürüşü yaparak bilgi aldı.

YDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden'le de görüşen heyet, gıda araştırmaları ile ilgili YDÜ ile yapılabilecek iş birlikleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Baden Württemberg Eyaleti Türk İş İnsanları Konseyi heyeti, görüşmelerin ardından Ardından Kıbrıs Araba Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni de ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş birliği ve ticari fırsatları değerlendirmek amacıyla temaslarda bulunduklarını ifade eden Baden Württemberg İş Konseyi Başkanı Mustafa Baklan, YDÜ ile araştırma alanında iş birlikleri geliştirme hedefinde olduklarını söyledi. Özellikle gıda teknolojileri alanında YDÜ'nün araştırma deneyiminden yararlanmak istediklerini vurgulayan Baklan, kurulacak iş birlikleriyle KKTC'nin Almanya'da tanıtılmasını amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

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GÜNSEL’i test ettiler
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