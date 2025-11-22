Gür: Sorunlu kredi oranı düşük

AKBANK Genel Müdürü Kaan Gür, üçüncü çeyrekte yeniden başlayan faiz indirimleriyle kredi büyümesi, varlık kalitesi ve kârlılıkta kademeli bir toparlanma beklediklerini belirterek, "2026'da enflasyon, dolarizasyon ve sermaye akımlarının seyriyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımları yakından izlenecek" dedi. Gür, bankacılık sektörü açısından ikinci çeyrekteki gelişmelerin finansal koşulları beklenmedik biçimde sıkılaştırdığını kaydetti. Alınan önlemlerin piyasa istikrarını korumada etkili olsa da fonlama maliyetleri, karlılık ve varlık kalitesi üzerindeki baskıların arttığını söyleyen Gür, "Üçüncü çeyrekte yeniden başlayan faiz indirimleriyle kredi büyümesi, varlık kalitesi ve karlılıkta kademeli bir toparlanma bekliyoruz" görüşünü paylaştı. Gür, aktif kalitesinde tabana yaygın bir bozulma görülmezken, sorunlu kredi oranının düşük seyrini, sermaye yeterliliğinin de güçlü konumunu koruduğunu gözlemlediklerini belirtti.

2030'A KADAR 800 MİLYAR TL

Kaan Gür, yılın 9 ayında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 2 trilyon 224 milyar lira seviyesine çıkardıklarını bildirdi. Toplam mevduatlarının 2 trilyon 27 milyar liraya, aktiflerinin ise 3 trilyon 231 milyar liraya ulaştığını hatırlatan Gür, "2021-2025 üçüncü çeyrek dönemi itibarıyla 594 milyar lira sürdürülebilir finansman sağlayarak, 2030 yılına kadar 800 milyar lira hedefimize şimdiden yaklaşmış durumdayız" dedi.