Gurbetçilerin "vatan" yolculuğunda dijital kolaylık! Sınır kapılarındaki yoğunluk canlı izlenebilecek

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin kara yoluyla ana vatana dönüşleri sürerken, sınır kapılarında uygulamaya alınan dijital sistemler ve operasyonel tedbirler sayesinde geçiş işlemleri önemli ölçüde hızlandı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan binlerce vatandaşın kullandığı başta Kapıkule Sınır Kapısı, İpsala Sınır Kapısı ve Hamzabeyli Sınır Kapısı olmak üzere yoğun sınır geçiş noktalarında bu yıl yeni teknolojik uygulamalar devreye alındı.

Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumlar, yaz dönemindeki yoğunluğu yönetmek amacıyla "sıfır kuyruk" ve "hızlı geçiş" hedefiyle kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

TAŞIT ÖN BEYAN UYGULAMASI İŞLEMLERİ HIZLANDIRIYOR

Sınır geçişlerinde en önemli yeniliklerden biri mobil cihazlar üzerinden kullanılabilen Taşıt Ön Beyan Uygulaması oldu.

Uygulama sayesinde vatandaşlar, yolculuk öncesinde veya seyahat sırasında araçlarına ve beraberlerindeki yolculara ait pasaport, ruhsat ve sigorta bilgilerini sisteme önceden yükleyebiliyor.

Bu sayede gümrük görevlileri yalnızca dijital doğrulama işlemi gerçekleştirerek geçiş sürecini saniyeler içinde tamamlayabiliyor. Daha önce dakikalar sürebilen veri giriş işlemleri büyük ölçüde otomatik hale getirilmiş durumda.

YAPAY ZEKA VE PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ DEVREDE

Sınır kapılarında kullanılan yeni nesil plaka tanıma sistemleri ile yapay zeka destekli risk analiz yazılımları da trafiğin daha akıcı ilerlemesine katkı sağlıyor.

Ülkeye giriş yapan araçların plakaları anlık olarak taranırken, yasal durumları sistem üzerinden kontrol ediliyor. Böylece hem bekleme süreleri azaltılıyor hem de güvenlik denetimleri daha etkin şekilde gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, biyometrik pasaport okuma cihazlarının sayısının artırılmasıyla işlem hızının yaklaşık iki katına çıktığını belirtiyor.

KAPIKULE'DE KAPASİTE ARTIRILDI

Dünyanın en yoğun kara sınır kapıları arasında gösterilen Kapıkule'de giriş yönündeki peron sayısı artırılarak kapasite en üst seviyeye çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yapılan personel takviyesiyle tüm peronların 24 saat esasına göre tam kapasite çalışması sağlanıyor.

Bu uygulama sayesinde özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunlukların azaltılması hedefleniyor.

CANLI KAMERA VE YOĞUNLUK HARİTASI HİZMETİ

Vatandaşların sınır kapılarındaki yoğunluğu önceden görebilmesi için çeşitli dijital hizmetler de sunuluyor.

Ücretsiz internet erişiminin yanı sıra sosyal medya platformları ve resmi internet siteleri üzerinden yayınlanan canlı kamera görüntüleri ile yoğunluk haritaları sayesinde sürücüler alternatif güzergahları değerlendirebiliyor.

Bu sistem sayesinde vatandaşlar yoğunluğun arttığı dönemlerde Kapıkule yerine İpsala veya Pazarkule Sınır Kapısı gibi alternatif kapıları tercih edebiliyor.

GÜVENLİKTEN TAVİZ VERİLMEDEN HIZLI GEÇİŞ

Yetkililer, sınır kapılarındaki dijital dönüşüm çalışmalarının yalnızca geçiş hızını artırmakla sınırlı olmadığını vurguluyor.

Modern tarama sistemleri, gelişmiş kontrol teknolojileri ve dedektör köpeklerin desteğiyle kaçakçılıkla mücadele ve güvenlik denetimleri daha etkin şekilde sürdürülüyor.

Böylece hem gurbetçilerin ana vatana daha hızlı ulaşması sağlanıyor hem de sınır güvenliği üst seviyede korunuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör