Güvensiz ürünlere geçit yok! Bakanlık 4 bin 704 firmaya milyonluk ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk altı ayında tüketici ürünlerine yönelik yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin sonuçlarını açıkladı. Ülke genelinde 4 bin 704 firmada gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı ürünler hakkında piyasaya arz yasağı, toplatma ve risk duyurusu kararları alınırken, sorumlulara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.

BEBEK VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ ÖNCELİKLİ DENETLENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan başta olmak üzere birçok ürün grubunda denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Denetimlerde özellikle hassas tüketici grubu olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünlere öncelik verildi. Çocuk mobilyaları, çocuk kıyafetleri, çocuk ayakkabıları ve oyuncaklar detaylı incelemeye alınırken, ürünler kimyasal, fiziksel ve mekanik riskler açısından kontrol edildi.

Ayrıca tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla ürün etiketlerinde yer alması zorunlu bilgilerin mevzuata uygunluğu da denetlendi.

YAZ SEZONUNDA MEVSİMLİK ÜRÜNLERE YAKIN TAKİP

Ticaret Bakanlığı, dönemsel tüketim alışkanlıklarını da dikkate alarak haziran ayında yaz sezonuna yönelik denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda yazlık giysiler, terlik ve sandaletler, plaj havluları, su ve kum oyuncakları ile yüzme yardımcıları mercek altına alındı.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER TOPLATILDI

Açıklamaya göre yılın ilk altı ayında gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı olduğu belirlenen ürünler için piyasaya arz yasağı getirildi, ürünlerin toplatılması ve kamuoyuna risk duyurusu yapılması yönünde idari tedbirler uygulandı.

Söz konusu ürünleri piyasaya arz eden kişi ve firmalara ise toplam 8,6 milyon TL idari para cezası kesildi.

"GÜVENSİZ ÜRÜNE KARŞI SIFIR TOLERANS"

Ticaret Bakanlığı, piyasaya güvensiz ürün arz edilmesini önlemek amacıyla denetimlerin "Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Bakanlık ayrıca vatandaşlara alışveriş yaparken ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri ve güvensiz ürünlere ilişkin bildirimleri guvensizurun.ticaret.gov.tr adresinden takip etmeleri çağrısında bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör