GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Arsa devletten konut bizden





Konuyu sektör temsilcileriyle de görüştüklerini söyleyen Kalyoncu, "Hepsi de bizi gönülden destekliyori. Çünkü belli yaşa gelmişler, şirketlerini belli konuma getirmişler, kazandıklarını topluma geri vermek istiyorlar. En iyi bildikleri iş de konut geliştirmek. İnanın şu anda Türk gayrimenkul geliştiricileri Türkiye'de arsa stoku bulamadıkları için İngiltere, Portekiz, Miami, Kanada ve Almanya'da gayrimenkul geliştiriyorlar. Bu kabiliyetleri neden ülkemiz için kullandırmayalım?" diye konuştu.