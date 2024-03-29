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Giriş Tarihi: 29.3.2024 10:23 Son Güncelleme: 29.3.2024 10:24

H-ÜFE endeksi açıklandı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,94, yıllık bazda yüzde 83,02 artış gösterdi.

AA
H-ÜFE endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre H-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,02 arttı.

Endeks, geçen yılın aynı ayına kıyasla ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 76,49, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,16, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 87,64, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 76,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 87,23, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 94,52 artış kaydetti.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,77, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,63, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,88, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,88, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,01 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 3,69 artış gösterdi.

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H-ÜFE endeksi açıklandı
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