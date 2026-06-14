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Giriş Tarihi: 14.06.2026

Hababam Sınıfı’nın mekânını bankalar aldı

Hababam Sınıfı’nın mekânını bankalar aldı
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), İstanbul'un simge yapılarından biri olan ve Hababam Sınıfı filmleriyle hafızalara kazınan tarihi Adile Sultan Kasrı'nı bünyesine kattı. TBB Başkanı Alpaslan Çakar, birliğin yeni merkezinin tarihi yapıda hizmet vereceğini duyurdu. Çakar, kasrın gerekli tadilat ve düzenlemelerin tamamlanmasının ardından TBB'nin genel merkez binası olarak kullanılacağını belirtti. Üsküdar'da bulunan ve uzun yıllar eğitim amaçlı kullanılan Adile Sultan Kasrı, Türk sinemasının kült eserleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinin çekimlerine ev sahipliği yapmıştı.
#HABABAM SINIFI

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Hababam Sınıfı’nın mekânını bankalar aldı
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