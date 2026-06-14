Hababam Sınıfı’nın mekânını bankalar aldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), İstanbul'un simge yapılarından biri olan ve Hababam Sınıfı
filmleriyle hafızalara kazınan tarihi Adile Sultan Kasrı'nı bünyesine kattı. TBB Başkanı Alpaslan Çakar, birliğin yeni merkezinin tarihi yapıda hizmet vereceğini duyurdu. Çakar, kasrın gerekli tadilat ve düzenlemelerin tamamlanmasının ardından TBB'nin genel merkez binası olarak kullanılacağını belirtti. Üsküdar'da bulunan ve uzun yıllar eğitim amaçlı kullanılan Adile Sultan Kasrı, Türk sinemasının kült eserleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinin çekimlerine ev sahipliği yapmıştı.