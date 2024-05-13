Haberleşmede güneş patlaması alarmı

Tüm dünyayı etkileyen güneş patlamalarından yayılan jeomanyetik fırtınalar Elon Musk'un sahibi olduğu Starlink uydularının bir bölümünü yok ederken Türkiye de uzaydaki uyduları için bir hasar-etki analizi çalışması yaptı. Türkiye'nin uzayda 5'i haberleşme, 4'ü gözlem olmak üzere 9 uydusu bulunurken bu uydulara yönelik yapılan çalışmalarda herhangi bir hasarın olmadığı belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türksat, son dönemde etkisi giderek artan güneş patlamalarının uydulara bir etkisi olup olmadığını araştırdı. Güneşte son yılların en büyük patlamalarından birisi 10 Mayıs tarihinde yaşanırken, 2017'den bu yana en büyük patlama, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından 15 Aralık 2023'te görüntülenmiş, patlamanın dünyadaki radyo sinyallerini geçici devre dışı bıraktığı duyurulmuştu. Uzmanlar önümüzdeki yıllarda güneş patlamalarının giderek artacağı konusunda uyarılarda bulunurken, bu durumun haberleşme ve radyo frekansları üzerinde de olumsuz etkilere yol açacağı üzerinde duruluyor.