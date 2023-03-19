Haberleşmeye 10 milyar lira yatırım

Türkiye'yi sarsan asrın felaketi sonrasında yaralar sarılmaya devam edilirken, altyapı çalışmaları da aralıksız sürüyor. Bu kapsamda bölgedeki haberleşme altyapısının yeniden ayağa kaldırılması için 10 milyar liralık bir yatırım yapılacak. 11 il için haberleşme planları yeniden hazırlanacak. Haberleşme alanında depremin yol açtığı hasar kamuda yaklaşık 1.4 milyar lira, özel sektörde ise 2.1 milyar lira olarak hesaplanırken, bazı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanamaması sebebiyle bu oranın daha da artacağı hesap ediliyor. Bölgedeki haberleşme altyapısının hızla ayağa kaldırılması için kısa, orta ve uzun vadede bir dizi tedbir de belirlendi.Buna göre elektronik haberleşme işletmecilerinden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gelirlerine aktarılan kaynak, deprem bölgelerinin genişbant altyapılarının ayağa kaydırılmasında kullanılacak. Depremden daha az etkilenebilecek ve taşımaya imkân veren yeni nesil baz istasyonu imkânları araştırılacak.BTK tarafından tesis paylaşımı, izin ve geçiş hakkı gibi düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması sağlanacak. Fiber altyapı kurulumlarının kamu tarafından desteklenmesi ihtiyacı konusunda değerlendirme yapılması, ihtiyaç halinde destek mekanizması belirlenmesi sağlanacak.