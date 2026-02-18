Habersiz verilen kartlar limitleri bloke etti: Limitsizsiniz!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerine sınırlandırma getireceği açıklamasının ardından vatandaşın gündemine kredi kartı limitleri oturdu. Birçok kişi kart limitlerini araştırırken bu süreçte başka bir sorun ortaya çıktı. Öyle ki, sizden habersiz verilen kredi kartları, toplam kart limitlerinizi bloke etmiş olabilir. Yani siz toplam kredi kartı limitinizi 100 bin TL olarak bilirken, sizin adınıza kayıtlı kredi kartlarının toplam limiti 1 milyon TL'yi bulmuş olabilir. Hal böyle olunca aktif kullandığınız kredi kartınızda limit artırım talebiniz limitleriniz dolu olduğu gerekçesiyle ret yiyebilir.

BİR DÖNEM KREDİ ÇEKEN...

Peki, bu nasıl oluyor? Örneğin 10 yıl önce bir bankadan ihtiyaç kredisi kullandınız. Bu banka size krediyle birlikte kredi kartı da verdi. Ancak siz bu kredi kartını hiç aktifleştirmediniz ve kullanmadınız. Kredinizin ödemesi bittikten sonra da bankadaki hesabınızı kapattınız. Ancak kredi kartınız kapanmadığı için bu kart hala açık durumda. Banka da otomatik limit artırımına gittiği için yıllar içinde sizin haberinizin olmadığı kredi kartınızın limiti de yükselmiş. İşte bu durum sizin halihazırda aktif olarak kullandığınız kredi kartı limitini de etkiliyor. Kullandığınız kredi kartınızın limitini artırmak isterseniz eliniz boş dönebilirsiniz.

ESKİ MAAŞ MÜŞTERİSİ

Bu duruma benzer bir süreci eski maaş müşterisi olduğunuz bankayla da yaşayabilirsiniz. Örneğin bir dönem X bankasının maaş müşterisi oldunuz. Ya iş değiştirdiniz ya da kurumunuz başka bankayla anlaştı. Bir dönem maaş müşterisi olduğunuz için adınıza tanımlı kredi kartını hiç kullanmasanız dahi eğer o kartı kapatmadıysanız kartınız aktif olarak devam ediyor. Bu da mevcut kullandığınız kredi kartı limitlerinizi sınırlandırıyor.

KART ÜCRETİ DE ÇIKABİLİR!

Bazı vatandaşlar daha önce kendi adlarına çıkarılan kredi kartları nedeniyle haciz işlemiyle dahi karşılaşabiliyor. Örneğin bir banka size kredi kartı gönderiyor. Bu kartı kullanmıyorsunuz ancak şifre oluşturuyorsunuz. Kredi kartını aktif hale getirdiğiniz için kullanmasanız dahi kart aidat ücreti oluşuyor. Siz bu kartı kullanmadığını düşündüğünüz için bu borçtan da habersiz oluyorsunuz. Bu borç bir süre sonra takibe ve hatta icraya kadar gidiyor. Bu sorunu yaşayan binlerce vatandaş bulunuyor.



PEKİ, NE YAPMALI?

Peki vatandaş, hangi bankada hesabı ya da kredi kartı olduğunu naslı öğrenecek? e-devlet üzerinden arama butonuna "banka" yazarak hangi bankada hesabınız olduğunu görebilirsiniz. Ancak adınıza açılan kredi kartı ya da borç bilgisine ulaşamazsınız. Bunu öğrenmek içinse "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" butonuna tıklayarak gerekli bilgileri doldurup rapor talep edebilirsiniz. Bu sistem üzerinden kredi limiti, kredi kartı, borç, çek, senet, bireysel kredi başvurusu gibi tüm işlemlerinizin dökümü paylaşılabiliyor. Ardından haberiniz olmadan size kredi kartı çıkaran bankalardan, kullanmadığınız kartların kapatılmasını talep edebilirsiniz. Ya da geçmişte kullandığınız bankaların şubelerinden tüm hesap ve kartların kapatılmasını talep edebilirsiniz.



HAZİNE: OCAKTAKİ FAİZ ÖDEMESİNİN YARISI ENFLASYON FARKI KAYNAKLI

HAzine ve Maliye Bakanlığı, ocakta gerçekleşen yüksek faiz ödemesinin, borçlanma maliyetlerindeki ani artış veya program dönemindeki faiz artışından kaynaklanmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ocakta yapılan faiz ödemesinin yüzde 53'ü, 10 yıl önce ilk ihracı yapılan TÜFE'ye endeksli devlet iç borçlanma senetlerinin vadesinde ödenen enflasyon farkından oluşmaktadır" denildi. Açıklamada, TÜFE'ye endeksli senetlerin özelliğinin, kupon oranlarının düşük olması, ancak yıllar itibarıyla gerçekleşen enflasyon oranının anaparaya eklenmesi olduğu aktarılarak, "Biriken enflasyon farkı ise vade tarihinde toplu ödenmektedir. Bu nedenle enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde vadesi gelen bu tür senetlere ilişkin ödemelerin geçici olarak yüksek görünmesi doğal bir sonuçtur. Dolayısıyla ocaktaki artış, mevcut dönemde faiz oranlarında ani bir yükselişe değil, geçmiş enflasyon dinamiklerinin bütçeye yansımasına işaret etmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, dezenflasyon sürecindeki kazanımların belirginleşmesiyle birlikte faiz ödemelerinin daha dengeli ve öngörülebilir seviyelere dönmesinin beklendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "Nitekim göstergeler, faiz yükünde kalıcı bir bozulmaya işaret etmemektedir. Faiz giderlerinin milli gelire oranı, 2002- 2025 döneminde yüzde 4.4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oranın 2026'da yüzde 3.5'e gerilemesi, OVP sonunda yüzde 3.3'e düşmesi öngörülmektedir."