Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırımları belli oldu

Bu hafta yatırım araçları arasında borsa ve altın değer kaybetti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,18 azalışla 13.284,42 puandan tamamlarken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,06 gerileyerek 6 bin 826 liraya indi.

BIST 100 HAFTAYI YÜZDE 8,18 KAYIPLA TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 8,18 azalışla 13.284,42 puandan tamamladı. Endeks hafta içinde en düşük 12.817,01 puanı, en yüksek 14.355,46 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 11,31 azalışla 17.574,88 puana, teknoloji endeksi yüzde 10,08 düşüşle 41.413,86 puana, hizmetler endeksi yüzde 9,71 kayıpla 11.551,32 puana, sanayi endeksi ise yüzde 9,63 gerileyerek 18.133,86 puana indi.

ALTININ GRAM FİYATI 6 BİN 826 LİRAYA GERİLEDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 0,06 azalışla 6 bin 826 liraya geriledi.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,09 düşüşle 44 bin 450 liraya, çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 0,14 azalışla 11 bin 174 liraya indi.

DOLAR YÜKSELDİ, AVRO VE STERLİN GERİLEDİ

Doların satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,36 artarak 48,7810 liraya yükseldi.

Avronun satış fiyatı yüzde 0,91 azalışla 55,9580 liraya geriledi. Geçen hafta 65,8100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı da bu hafta yüzde 1 düşerek 65,1550 lira oldu.

İsviçre frangı ise yüzde 0,85 değer kaybederek 59,1840 liradan alıcı buldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör