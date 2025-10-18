Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

KAPALI ÇARŞIDA SON DURUM

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 5.346,00 5.760,00 7,74 93,61 Cumhuriyet 20.180,00 36.069,00 38.842,00 7,69 92,48 ABD Doları 35,3580 41,8280 41,9530 0,30 18,65 Avro 36,7510 48,3750 49,0060 1,30 33,35 İngiliz Sterlini 44,3080 55,5170 56,2850 1,38 27,03 İsviçre Frangı 39,0410 51,9130 53,0580 2,21 35,90

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,32 ve BES fonları yüzde 0,71 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 3,37 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 2,80 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 3,81 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en çok gerileyen yüzde 3,78 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: