Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,77 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.053,74 puanı, en yüksek 10.683,00 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 8,35 düşüşle 25,483,52 puan, sanayi endeksi yüzde 4,19 azalışla 13.354,32 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,69 kayıpla 10.553,13 puan ve mali endeks yüzde 3,45 gerilemeyle 13.918,98 puan oldu.
MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,09 ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'yi yüzde 12,39 ile Destek Finans Faktoring AŞ, yüzde 9,96 ile Aksa Enerji izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 20,43 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ, yüzde 20,40 ile Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ ve yüzde 12,33 ile Petkim olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 888 milyar 744 milyon lirayla ASELSAN, 496 milyar 20 milyon lirayla Garanti BBVA ve 423 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.
ALTIN VE DÖVİZ YÜKSELDİ
24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 7,74 artışla 5 bin 760 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 7,69 yükselişle 38 bin 842 liraya çıktı.
Doların satış fiyatı yüzde 0,30 artarak 41,9530 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,30 yükselerek 49,0060 lira oldu.
Geçen hafta 55,5170 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,38 artışla 56,2850 liraya ulaştı.
İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 2,21 kazançla 53,0580 liradan alıcı buldu.
KAPALI ÇARŞIDA SON DURUM
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|5.346,00
|5.760,00
|7,74
|93,61
|Cumhuriyet
|20.180,00
|36.069,00
|38.842,00
|7,69
|92,48
|ABD Doları
|35,3580
|41,8280
|41,9530
|0,30
|18,65
|Avro
|36,7510
|48,3750
|49,0060
|1,30
|33,35
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|55,5170
|56,2850
|1,38
|27,03
|İsviçre Frangı
|39,0410
|51,9130
|53,0580
|2,21
|35,90
YATIRIM FONLARI
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,32 ve BES fonları yüzde 0,71 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 3,37 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 2,80 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 3,81 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en çok gerileyen yüzde 3,78 ile "Endeks" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
|Haftalık Yatırım Fonları
|Yatırım Fonları
|-0,32
|1166
|730
|Borsa Yatırım Fonları
|-1,53
|6
|20
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,51
|74
|8
|Fon Sepeti Fonları
|0,53
|43
|41
|Hisse Senedi Fonları
|-2,80
|10
|156
|Karma ve Değişken Fonlar
|-0,64
|48
|109
|Katılım Fonları
|0,76
|67
|15
|Kıymetli Maden Fonları
|3,37
|21
|1
|Para Piyasası Fonları
|0,78
|73
|0
|Serbest Fon
|-0,26
|830
|400
|Haftalık Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|-0,71
|137
|261
|Başlangıç Fonları
|0,82
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,24
|35
|9
|Değişken
|-1,29
|31
|109
|Devlet Katkısı
|-1,83
|0
|12
|Endeks
|-3,78
|0
|5
|Fon Sepeti Fonu
|-0,25
|7
|16
|Hisse Senedi
|-3,28
|0
|35
|Karma
|-0,75
|1
|8
|Katılım
|-0,09
|10
|27
|Kıymetli Madenler
|3,81
|16
|0
|OKS Katılım
|0,20
|12
|12
|OKS Standart
|-0,67
|0
|10
|Para Piyasası
|0,81
|13
|0
|Standart
|-0,99
|0
|13
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|-1,13
|1
|2
EN ÇOK KAZANDIRAN FON
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 44,50 yükselişle Allbatross Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 8,26'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|ALLBATROSS PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
|3,220237
|44,50
|PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,673707
|23,00
|PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|5,159841
|22,05
|PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,962599
|21,95
|TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|2052,12699
|18,77
|ROTA PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
|2,132191
|16,89
|BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|10,386523
|16,01
|ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|109,566725
|15,68
|TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON
|24,374852
|15,58
|PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,161989
|14,83
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,012015
|8,26
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,017164
|7,03
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,102698
|5,62
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,010687
|5,58
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,699412
|4,81
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,706111
|4,34
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,646218
|4,27
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,646927
|4,21
|ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,398545
|4,19
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,584809
|4,11