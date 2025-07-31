Hakkari’de turizm Mardin’de noodle

81 ilin yatırım potansiyelini harekete geçirmek için uygulamaya alınan "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı"na başvurular bugün başlıyor. Program kapsamında her ilin coğrafi potansiyeli analiz edilerek, özel yatırım konuları belirlendi. Program kapsamında yeni yatırımlar desteklenecek. Mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar da destekten yararlanabilecek.

HER İLE ÖZEL DESTEK

Buna göre, iller bazında desteklenecek bazı dikkat çeken yatırım konuları şunlar oldu:

İstanbul: Film/dizi çekim platoları, post-prodüksiyon, oyun stüdyosu kurularak, üretim ekosistemi oluşturulacak.

Ankara: Atık elektrikli ve elektronik eşya geri dönüşüm tesisi ile altın, gümüş ve bakır gibi kıymetli metaller geri kazanılacak.

İzmir: Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) için bitkisel atık yağdan hammadde üretilecek.

İzmir, SAF üretiminde avantajlı konumda olacak.

Hakkâri: Doğa sporlarında önemli fırsatlar sunan ve İran-Irak'tan gelen turistler için cazip bir merkez haline gelen ilde, 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisi kurulacak.

Mardin: Buğday temelli gıda ürünlerindeki üretim kabiliyetinden faydalanarak, noodle (Asya eriştesi) üretimine geçilmesi, 100 milyar dolara ulaşması beklenen hazır noodle pazarından pay alınması sağlanacak.

Antalya: Yapılacak yatırımlarla, sporcu performansının geliştirilmesi, sporcu sağlığında ve spor turizminde uzmanlaşma aşamasına geçilmesi sağlanacak.

Samsun: Tabancanın yanı sıra farklı silah sistemlerinin üretilmesi sağlanacak.

Muğla: Hibrit, elektrikli ve güneş enerjisi destekli çevre dostu deniz araçları üretimi teşvik edilecek.