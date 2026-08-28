Halep ile ticaret artacak

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 63'üncü Şam Uluslararası Fuarı ve Suriye Genel Ticaret Heyeti nedeniyle bölgeye giden Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet, Halep'teki Şeyh Neccar Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Bolat, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana kenti ziyaret eden ilk yabancı bakan olduğunu belirtti. Bolat, Halep'in her zaman önemli bir ticaret merkezi olarak öne çıktığını, aynı zamanda güçlü sanayi altyapısıyla Suriye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Halep'in gerek üretim gerek ticaret gerekse satış noktalarında Türkiye ile yakından çalıştığını dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde istikrar ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunduğunu söyleyen Bolat, bu ortamın ekonomik faaliyetlerin gelişmesini de beraberinde getirdiğini ifade etti. Suriye'de istikrarın olduğunu ve ekonomide çarkların hızlanmaya başladığını belirten Bolat, "Türkiye, Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı konumunda. Bu anlamda ticaretin yanında; yatırımlar, ortaklıklar, güç birlikleri, ulaştırmada işbirliği, enerjide işbirliği, transit ticaretin başlamış olması çok önemli gelişmeler olarak kayda geçmiştir" dedi. İki ülke arasındaki yaklaşık 910 kilometrelik sınır boyunca gümrük kapılarının modernizasyonu, genişletilmesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımların hızlandığını aktaran Bolat, bunun iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.



200 İŞ DÜNYASI TEMSİLCİSİ KATILDI

63'ÜNCÜ Şam Uluslararası Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile eş zamanlı olarak, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda Şam'da Suriye Genel Ticaret Heyeti gerçekleştirildi. 200'e yakın işadamının katılımıyla gerçekleştirilen heyetin Türk ve Suriye iş dünyası arasındaki bağı artırması bekleniyor. Suriye'nin dünyaya açılan yüzü olarak en üst seviyede önem verilen Şam Uluslararası Fuarı'na 2025 yılında 800'ün üzerinde katılımcı iştirak etti. Bu yıl fuarda 33 Türk şirketi stant açtı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör