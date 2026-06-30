Halka arzda rekor haftası

Kurumsallaşmanın yanı sıra finansman maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle halka arzlara ilgi hem yatırımcı hem de şirket bazında son sürat devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alan 5 şirketin bu hafta gerçekleştireceği halka arz ile bir rekora imza atılacak. Orzaks İlaç, Ekim Turizm, Soho Giyim ve Enerji, İsvea Seramik ve Golda Gıda'nın toplam 12 milyar 229 milyon lira büyüklüğündeki halka arz süreci dün başladı. Hafta boyu her gün talep toplanacak halka arzlarda ortak talep toplanacak tek gün 1 Temmuz olacak.

9.4 MİLYARI KASAYA GİRECEK

Halka arz büyüklüğünde bir haftadaki en yüksek rakama ulaşırken, halka açılacak 5 şirkete toplam 61 milyar 286 milyon lira piyasa değeri biçildi. Satılacak toplam hisse sayısı 469 milyon adet olacak. 12.2 milyar lira büyüklüğündeki halka arzların 2.8 milyarlık kısmı ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Halka arzlardan elde edilecek gelirin 9.4 milyar lirası şirketlerin kasasına girecek.

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele programı kapsamında uyguladığı para politikası şirketlerin borsaya ilgisini bu yıl artırdı. 2026'da şu ana kadar 16 şirket halka arz gerçekleştirdi. Söz konusu halka arzların büyüklüğü 26.1 milyar lira olurken, gelen talep ise 180.7 milyara ulaştı. Başka bir ifade ile toplamda halka arz edilen tutarın 7 katı talep oldu.

ENDEKSİN 4 KATI GETİRİ

Halka arzlara şirketlerin yanı sıra yatırımcıların da ilgisinin artmasında, yeni açılan hisselerin gösterdiği performans etkili oluyor. Borsada endeksin yüzde 53.5 yükseldiği son bir yılda, halka arz endeksindeki yükseliş yüzde 211'e ulaştı. Yıl başından bu yana ise BIST 100 Endeksi yüzde 26.7 yükselirken, halka arz endeksinin getirisi yüzde 139 oldu. Endeksin yüzde 1.465 yükseldiği 2018 sonundan bu yana ise halka arz endeksindeki artış 286 kata ulaştı.

YATIRIMLARA KAYNAK

Halka arzların büyük bölümünün sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek olması, elde edilecek kaynağın da yatırımlara aktarılmasını sağlayacak. Bu haftaki en büyük halka arzı 4.9 milyar TL ile Ekim Turizm ve Ticaret gerçekleştirecek. Halka açıklık oranı yüzde 19.47 olarak belirlenen Ekim Turizm'de gelirin yaklaşık 4 milyarı şirketin kasasına girecek. Gıda sektöründe 30 yıllık deneyimi ile sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer alan Golda Gıda'nın halka arzı, 1-2 Temmuz tarihlerinde "Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile gerçekleşecek. Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 35, halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 805 milyon TL olması bekleniyor.

Halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 50-60'ı kapasite artışı ve modernizasyon yatırımlarında, yüzde 40-50'sinin ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor. Takviye edici gıda üreticisi Orzax'ın halka arzında 29-30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 3 gün süre ile talep toplanacak. Halka arz fiyatı 69 TL belirlendi. Halka arzda 31.5 milyon TL nominal değerli payın sermaye artırımı yoluyla yapılacak. Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu, halka arz gelirinin kullanımına ilişkin olarak "Halka arzda sermaye artırımı kapsamında elde edeceğimiz gelirin bir kısmı ile yeni yatırım finansmanı, Ar-Ge merkezi geliştirmeleri ve küresel pazarlardaki genişleme stratejilerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. Diğer bölümünü ise işletme sermayesi ihtiyacı ve finansal verimliliğin artırılması için kullanacağız" dedi.



BORSADA AÇIĞA SATIŞ YASAĞI KALKTI

Borsa İstanbul'da, ABD-İran gerilimi nedeniyle uygulamaya alınan açığa satış tedbiri kaldırıldı. Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2 Mart- 26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte Pay Piyasası'nda emir/işlem oranı, 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanacak. Böylece, geçici tedbir kapsamında yapılan düzenleme sona ererken, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranı eski uygulamasına dönmüş oldu.