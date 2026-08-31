Halka arzda rekor kırıldı

Enflasyonla mücadele programı kapsamında uygulanan sıkı para politikasının finansman maliyetlerini yükseltmesi şirketlerin sermaye piyasalarına ilgisini bu yıl zirveye taşıdı. Yılın ilk 8 ayında halka arzlarla sağlanan kaynakta rekor kırılırken, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son yaptığı düzenlemelerle önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi beklenen ihraçlarla rekorun daha da yüksek rakamlara ulaşacağı belirtiliyor. SPK verilerine göre 119 şirket halka arz için başvuruda bulundu.

34 ŞİRKET HALKA AÇILDI

Bu yılın ilk 8 ayında 34 şirket halka arz edildi. Söz konusu halka arzların büyüklüğü de 83.8 milyar lira ile zirveye ulaştı. Halka arzlarda daha önce 2023'te 54 şirket 79.3 milyar lira ile rekor kırmıştı. Bu yıl gerçekleşen halka arzlara gelen talep miktarı ise 355.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Söz konusu halka arzlarda toplam 25.8 milyon yatırımcıya hisse satıldı.

300 MİLYAR TL AŞILDI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun verilerine göre 2021'den bu yılın ağustos sonuna kadar olan dönemde 232 şirket halka arz gerçekleştirdi. Bu rakam, borsada işlem gören şirketlerin üçte birinden fazlasının son 5.5 yılda halka arz edildiğine işaret ediyor. Bu halka arzların büyüklüğü 308.6 milyar lira olurken, gelen talep ise 1 trilyon 440 milyar lira oldu.

ARZLAR KAZANDIRIYOR

Halka arz edilen yeni şirketlerin hisselerinin genel olarak iyi bir performans sergilemesi, yatırımcıların da ilgisini yeni ihraçlara yöneltiyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi'nin yüzde 28.8 yükseldiği son 12 ayda, halka arz endeksindeki artış yüzde 168.6'ye ulaştı. Yıl başından bu yana ise BIST 100 Endeksi yüzde 30 yükselirken, halka arz endeksinde artış yüzde 173.9 olarak gerçekleşti. Yani halka arz endeksi bu yıl piyasa ortalamanın 6 katına yakın performans sergiledi.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

SPK, Payların İlk Halka Arzına İlişkin Başvuruların Sonuçlandırılmasında Öncelik Verilecek Kriterlere İlişkin Kurul İlke Kararı'nı da yayımladı. Karara göre, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzına ilişkin başvurularında belirlenen kriterlerden en az birinin sağlanması ve şirket tarafından talepte bulunulması halinde başvuru, Kurulun internet sitesinde ilan edilen başvuru sıralamasına tabi olmaksızın öncelikli olarak sonuçlandırılabilecek.

ANADOLU'YA TEŞVİK

Bu kapsamda şirketin merkezinin bulunduğu ve son 5 yıl içinde hasılatının yüzde 50'den fazlasını elde ettiği fabrika, üretim tesisi veya hizmet ofislerinin yer aldığı şehirde halka açılarak borsada işlem görecek ilk şirket olması öncelik kriterleri arasında yer aldı. Bu kararın özellikle Anadolu'daki şirketlerin halka arzlara ilgisini artırması bekleniyor. Şirketin yönetim hakimiyetinin Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ veya kamu kurumlarında bulunması da öncelik kapsamında değerlendirilecek. Ayrıca halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar liradan fazla olması ve yurt dışı yatırımcı grubuna asgari yüzde 50 tahsisat öngörülmesi kaydıyla uluslararası mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilecek halka arzlara ilişkin başvurular da öncelikli sonuçlandırılabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör