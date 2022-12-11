Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı 2024’te tamamlanacak

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, Haziran 2019'da başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önemli projelerinden biri olarak öne çıkan projenin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Fiziki ilerlemesi yüzde 58, altyapı işyeri de yüzde 80 tamamlanan ve 58 kilometre hat serimi yapılan etabın, 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.





Çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun sinyalli ve elektrifikasyonu olarak inşa edilen projede hem yük hem de yolcu trenleri çalışacak. Bin 545 kişi istihdam sağlayan projede, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılırken, yaban hayatı için geçişler ve ses perdesi gibi tüm çevresel önlemler de dikkate alarak hız kesmeden devam ediyor.

Sözleşmesi 530 milyon Avroya imzalanan projenin, 275 milyon Avrosu Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanıyor. Dünyanın en büyük hibe projesi olma özelliğine sahip projeler arasında yer alan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ hızlı tren ağına bağlanacak ve Halkalı- Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek.

/SABAH