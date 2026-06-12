Halkbank 9 yıllık prangadan kurtuldu

Halkbank, ABD'de İran yaptırımlarının delinmesine yönelik yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davasının son aşamaya girdiğine dair bir açıklama yaptı. Banka, uzlaşma süreci kapsamında hazırlanan uyum raporunun ABD makamlarına teslim edildiğini ve tarafların davanın düşürülmesi için mahkemeye ortak dilekçe sunduğunu açıkladı.

RAPOR TESLİM EDİLDİ

Konuya ilişkin KAP açıklamasında, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank arasında 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması kapsamında öngörülen Uyum Raporu'nun ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesine (OFAC) zamanında teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, "Uyum raporunun teslim edilmesi sonrasında uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi, ABD Güney New York Bölge Mahkemesine 10 Haziran 2026 tarihinde sunmuştur. ABD Güney New York Bölge Mahkemesinin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamıyla sona erecektir" denildi. Halkbank tarafından yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında bankanın, herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi adli veya idari para cezası da ödemeyeceği kaydedildi.

HİSSELER HAREKETLENDİ

Halkbank hisselerinin üzerinde 9 yıldır baskı unsuru olan davada son aşamaya gelinmesi, borsada etkisini gösterdi. Halkbank hisseleri gün içerisinde yüzde 5.1 yükselerek 47.56 liraya kadar yükseldi. Halkbank hisseleri endeksin yüzde 41 yükseldiği son 1 yılda yüzde 115 prim yaptı.

RİSK ALGISI AZALACAK

ABD'deki Halkbank dosyasının tamamen kapanmasının pozitif etkilerinin sadece banka ile sınırlı kalmayacağını belirten uzmanlar, bu konunun olumlu yansımalarının, Türkiye'nin finansal risk algısından uluslararası sermaye akımlarına kadar geniş bir alana yayılabileceğini ifade etti. ABD finans sistemiyle ilişkilerdeki belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla Türkiye'ye yabancı sermaye akımının hızlanabileceği ve risk göstergelerinin gerileyebileceği belirtildi. Uluslararası yatırımcıların Türk bankalarına bakışının da iyileşeceğine dikkat çekildi.