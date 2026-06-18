Halkbank davası düştü

ABD devleti ile Halkbank arasında 9 yıldır küresel piyasaların ve diplomasinin gündemini meşgul eden ceza davası düştü. Dün ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank'ın ceza davasının düşürülmesi için yaptığı müşterek başvuruyu onayladı. Böylece Halkbank hakkında hukuki süreç tamamen sona erdi.

NE OLMUŞTU?

Halkbank, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde, İran'ın ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımları ihlal etmesine ve delmesine yardım etmekle suçlanmıştı. İki ülke arasında uzun süre gerilime neden olan bu dava için taraflar, geçtiğimiz mart ayında ceza davasını tamamen sonlandıracak tarihi bir uzlaşma anlaşmasına imza atmıştı.

Anlaşmanın ardından hızlıca aksiyon alan Halkbank, sürece tam uyum sağladığını resmi olarak belgelemek adına uluslararası bağımsız denetim şirketi Ernst & Young'ı yetkilendirmişti. Bankanın anlaşma şartlarını yerine getirip getirmediğini ölçen 90 günlük kritik uyum süresi geçtiğimiz hafta başarıyla tamamlanmıştı. Denetim sürecinin sorunsuz geçmesi üzerine ABD Adalet Bakanlığı, mahkemeye resmi dilekçeyi sunarak Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini istedi.

DURUŞMA DÜN YAPILDI

Manhattan'da yapılan dünkü duruşmada, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank'ın ceza davasının düşürülmesi için yaptığı müşterek başvuruyu onayladı. Böylece, 9 yıldır devam eden ceza davası sona ermiş oldu.



ADLİ VE İDARİ YAPTIRIM YOK

Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır" denildi. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil de hukuki sürecin banka açısından herhangi bir adli veya idari yaptırım olmadan tamamlandığını belirterek, "Bu gelişmenin; yurtdışı kaynak temin imkânlarımızı artırmasını, muhabir bankalarla mevcut ilişkilerimizi daha ileriye taşımasını ve uluslararası finans kuruluşlarıyla işbirliklerimizi derinleştirmesini bekliyoruz. Uluslararası yatırımcılar ile finans çevrelerinin bankamıza güveni artacak" dedi.



HİSSELER YÜKSELDİ

Haberle birlikte Halkbank hisseleri yüzde 4'ün üzerinde primlenerek 51 liraya yükseldi.