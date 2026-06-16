Halkbank davasında mahkeme tarih verdi

ABD devleti ile Halkbank arasında 9 yıldır küresel piyasaların ve diplomasinin gündemini meşgul eden ceza davasında tarihi bir kırılma noktası yaşanıyor. ABD Adalet Bakanlığı savcılarının, Halkbank aleyhindeki ceza davasının tamamen düşürülmesini talep etmesinin ardından, davaya bakan ABD'li Yargıç Richard Berman nihai karar için duruşma gününü belirledi. Mahkeme kayıtlarına göre, tüm piyasaların ve ekonomi yönetiminin kilitlendiği bu kritik duruşma, Manhattan'daki federal mahkemede çarşamba günü gerçekleştirilecek. Halkbank, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde, İran'ın ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımları ihlal etmesine ve delmesine yardım etmekle suçlanmıştı. İki ülke arasında uzun süre gerilime neden olan bu dava için taraflar, geçtiğimiz mart ayında ceza davasını tamamen sonlandıracak tarihi bir uzlaşma anlaşmasına imza atmıştı.

TAM UYUM SAĞLANDI

Anlaşmanın ardından hızlıca aksiyon alan Halkbank, sürece tam uyum sağladığını resmi olarak belgelemek adına uluslararası bağımsız denetim şirketi Ernst & Young'ı yetkilendirdi. Bankanın anlaşma şartlarını yerine getirip getirmediğini ölçen 90 günlük kritik uyum süresi geçtiğimiz hafta başarıyla tamamlandı. Denetim sürecinin sorunsuz geçmesi üzerine ABD Adalet Bakanlığı, mahkemeye resmi dilekçeyi sunarak Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini istedi. Çarşamba günü Manhattan'da yapılacak duruşmada, Yargıç Berman'ın savcıların bu talebini onaylaması ve yıllardır süren davayı resmen tarihe gömmesi bekleniyor.