Halkbank ticaride Kuzey Makedonya’nın en büyüğü

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te basın buluşması düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, DTİK Kuzey Makedonya Temsilcisi ve Halkbank Üsküp Genel Müdürü Fatih Şahbaz'ın katıldığı programda konuşan Kuzey Makedonya Meclisi Başkanı Afrim Gashi, Türk iş dünyasının Kuzey Makedonya'nın ekonomik kalkınmasına katkısının görünür olduğunu söyledi.

STRTATEJİK ORTAKLIK

Çavuşoğlu, DTİK'i yalnızca iş dünyası platformu değil aynı zamanda ülkeler arasında ekonomik köprüleri ve işbirliğini güçlendiren, yatırım ve ticaret ağlarını genişleten, ekonomik diplomasiye önemli katkılar sunan stratejik bir köprü olarak nitelendirdi. Çavuşoğlu, "Türkiye açısından Balkanlar, yalnızca yakın bir coğrafya değil ortak tarih, kültür, insani bağlar ve güçlü ekonomik ilişkilerle bağlı olduğumuz stratejik bir ortaklık alanıdır. Türkiye, Balkanlar'ın barış, istikrar ve refahını kendi refahından ayrı tutmadı ve ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir" dedi.

% 30 PAZAR PAYI

DTİK Kuzey Makedonya Temsilcisi ve Halkbank Üsküp Genel Müdürü Fatih Şahbaz, Halkbank Üsküp Genel Müdürlüğü'nün 2011 yılı piyasaya girişinden itibaren ülkenin en hızlı büyüyen bankası konumunda olduğunu hatırlatarak, "Bu dönem zarfında çalışan sayımızı 230 dan 885'e, şube sayımızı 20'den 50 ye, 165 ATM ve 8.500 üzerinde POS ağına ulaşmış bulunmaktayız. Halkbank Üsküp, 2.2 milyar euro varlık büyüklüğü ile ülkenin 4 büyük bankası arasında yer almakta olup ticari bazda en büyük birinci banka konumundadır. 400 milyon euroluk sermayemiz ile de ülkenin en yüksek sermayeli bankası konumudayız" diye konuştu. Dünya Türk İş Konseyi Direktörü avukat Ezel Üner ülkede faaliyet gösteren yaklaşık 100 Türk firmasının toplam yatırım tutarının 1.3 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.