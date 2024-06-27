Halkbank ve Emlak Katılım’dan işbirliği

Halkbank ve Emlak Katılım arasında marka işbirliği hayata geçiyor. Emlak Katılım müşterileri, TROY altyapılı Paraf'ın kullanıcıları arasına katılacak. Emlak Katılım kart müşterileri 550 bini aşkın Paraf üye işyeri ve anlaşmalı markaların sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, gelişmiş ürün ve hizmet kapasitelerini daha geniş kesimlerle buluşturacak atılımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök de "Müşterilerimiz 550 binden fazla Paraf Üye İşyeri ve anlaşmalı markanın fırsatlardan yararlanacak" dedi.