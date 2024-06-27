Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Halkbank ve Emlak Katılım’dan işbirliği
Giriş Tarihi: 27.6.2024

Halkbank ve Emlak Katılım’dan işbirliği

Halkbank ve Emlak Katılım’dan işbirliği
Halkbank ve Emlak Katılım arasında marka işbirliği hayata geçiyor. Emlak Katılım müşterileri, TROY altyapılı Paraf'ın kullanıcıları arasına katılacak. Emlak Katılım kart müşterileri 550 bini aşkın Paraf üye işyeri ve anlaşmalı markaların sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, gelişmiş ürün ve hizmet kapasitelerini daha geniş kesimlerle buluşturacak atılımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök de "Müşterilerimiz 550 binden fazla Paraf Üye İşyeri ve anlaşmalı markanın fırsatlardan yararlanacak" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Halkbank ve Emlak Katılım’dan işbirliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA