Halkbank’ın ABD’deki davası ertelendi

ABD'de, Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımların delinmesine yardımcı olduğu iddiasıyla açılan dava kapsamında New York'ta gerçekleştirilmesi beklenen değerlendirme toplantısının ertelendiği bildirildi. Söz konusu dava, bankanın İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulan paravan şirketler aracılığıyla yaptırımların ihlal edilmesine destek verdiği iddialarına dayanıyor. 2019 yılında kamuoyuna açıklanan iddianameye konu suçlamaları Halkbank ise reddediyor. Toplantının ertelenmesinin etkisiyle Halkbank hisseleri yüzde 5 düştü.