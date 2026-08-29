Halkbank’ın sermayesi 9 milyar TL’ye çıkacak

ABD'deki dava yükünden kurtulan Halkbank, atağa kalktı. Banka, ABD'deki ceza davasının kapanmasının ardından uluslararası piyasalardan 1.1 milyar dolar ek kaynak ve 5 milyar dolarlık Global Medium Term Notes (GMTN) programı sağladığını duyurdu. Dün de banka sermaye yapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda ikincil halka arz ve sermaye artırımı süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvurusunu yaptı. Plan kapsamında bankanın 7.18 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin yaklaşık 1.80 milyar TL artırılarak 8.98 milyar TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Artırılacak sermayeyi temsil eden Halkbank payları, mevcut ortakların rüçhan hakları kullandırılmadan borsada halka arzla satışa sunulacak. SPK'ya başvurunun yapılması sonrası bankanın borsada hisseleri yüzde 9.97 yükselişle 46.10 TL'ye çıkarak tavan seviyeyi gördü.

İZAHNAME SPK ONAYINA SUNULDU

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ikincil halka arza ilişkin izahnamenin SPK'nın onayına sunulduğu bildirildi. İncelemeye sunulan izahnamenin bankanın internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde de yayımlandığı belirtildi. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek yeni kaydi ve nama yazılı Halkbank paylarında mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanacak. Söz konusu paylar, doğrudan Borsa İstanbul bünyesinde halka arzla yatırımcıların beğenisine sunulacak.

İLK ARZ 2007'DE OLMUŞTU

SERMAYE artırımının tamamlanmasının ardından bankanın halka açıklık oranı yüzde 6.47'den 25.17'ye çıkacak. Türkiye Varlık Fonu'nun bankadaki payı ise yüzde 91.49'dan 73.19'a inecek. Halkbank'ın ilk halka arzı Mayıs 2007'de gerçekleşmişti. İkinci halka arz ise Kasım 2012'de yapılmıştı. Bu son adım, bankanın üçüncü kez sermaye piyasalarından kaynak sağlama girişimi olma özelliği taşıyor. Sermaye artırımının amacı, özkaynak tabanını genişletmek ve banka bilançosunu güçlendirmek olarak öne çıkıyor.

KİM YETKİLENDİRİLDİ?

Banka, sermaye artırımı sonucunda elde edilmesi planlanan fonun kullanımına ilişkin raporu da KAP üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Halkbank, hisselerin ikincil halka arzına ilişkin yurt içi koordinasyonunu Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek olan satış işlemleri koordinasyonunda ise Citigroup ve J.P. Morgan'ı yetkilendirdiğini açıklamıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör