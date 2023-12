Halkbank’tan 250 bin kadına destek geliyor

Girişimcikadınları cesaretlendirmek ve projelerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın 2024 yılı jüri üyeleri Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katıldığı toplantıda tanıtıldı. Arslan, bugüne kadar 212 bin kadına 53 milyar TL destek sağladıklarını belirterek, "Kadınlarımıza desteğimize devam ederek, 2024 yılı sonuna kadar 250 bin kadın girişimcimizi kredi paketimizden yararlandırmayı hedefliyoruz. Bu girişimcilere 20 milyar TL'den az olmamak üzere destek sağlayacağız. Ödüllerimizi de değiştiriyoruz. Daha önce 500 bin TL ödülü 1 milyona çıkarabiliriz" dedi.Arslan, girişimcilik ekosisteminde yerini alarak, ekonomiye ve hayata artı değer katan kadınları desteklemek üzere ilkini 2022'de düzenledikleri Üreten Kadınlar Yarışması'nın üçüncüsünü gerçekleştirecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Arslan, yarışma kapsamında ilk toplantılarını 2021'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptıklarını hatırlatarak, toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın projeye destek verdiğini söyledi."Bugün Türkiye'de kadın girişimci kredi pazarının yüzde 50'sini tek başına bankamız finanse ederken, hayallerinin peşinden koşan her iki kadın girişimciden biri bizim iş ortağımız olmuştur" diyen Arslan, şöyle devam etti: "Yaptığımız analizlerde, kadın girişimci müşterilerimizin yüzde 45'inde kredi kullanımından kaynaklı ciro artışı olduğunu gördük. Bu müşterilerin yıllık ortalama ciro artışları yüzde 66'ya, ihracat hacimlerindeki artış da yüzde 56'ya ulaştı."Tasarımcı Gönül Paksoy, Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, Kırmızı Çocuklar Derneği kurucusu Simay Bülbül, Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, Kısmet By Milka kurucusu Milka Karaağaçlı, Ashley Joy kurucusu Aslı Gümüşel, Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz, İpekyol Grup Kreatif Direktörü Hilal Şendur, Muse For All kurucusu Yasemin Öğün.