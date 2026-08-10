Halkbank’tan dev sermaye artırımı! İkincil halka arz geliyor

Halkbank, sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla stratejik bir hamleyi hayata geçiriyor. Banka hisselerinin ikincil halka arzı operasyonu çerçevesinde, 30 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 7 milyar 184 milyon lira olan sermaye 1 milyar 796 milyon lira artırarak 8 milyar 980 milyon liraya yükseltme kararı aldı. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek yeni paylar halka arz edilirken, mevcut yatırımcılar için de özel tahsisat uygulanacak. Banka Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında tahsisat imkânı sağlayacak. Halkbank, hisselerin ikincil halka arzına ilişkin yurt içi koordinasyonunu Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek olan satış işlemleri koordinasyonunda ise Citigroup ve J.P. Morgan'ı yetkilendirdiğini açıkladı.

PİYASA DEĞERİ 265.9 MİLYAR TL

Halkbank hisseleri geçtiğimiz haftayı 37.02 liradan tamamlarken, bankanın piyasa değeri 265.9 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Mevcut borsa fiyatına göre halka arzın büyüklüğü 66.5 milyar TL olacak. Sermaye artırımının tamamlanmasının ardından bankanın halka açıklık oranı yüzde 6.47'den 25.17'ye çıkacak. Türkiye Varlık Fonu'nun bankadaki payı ise yüzde 91.49'dan 73.19'a inecek. Halkbank'ın ilk halka arzı Mayıs 2007'de gerçekleşmişti; İkinci halka arz ise Kasım 2012'de yapılmıştı. Bu son adım, bankanın üçüncü kez sermaye piyasalarından kaynak sağlama girişimi olma özelliği taşıyor. Sermaye artırımının amacı, özkaynak tabanını genişletmek ve banka bilançosunu güçlendirmek olarak öne çıkıyor.

LİKİDİTE ARTACAK

Yurt dışı kurumsal yatırımcı katılımının Citigroup ve J.P. Morgan üzerinden yönetilmesi, sürecin uluslararası yatırımcı tabanını genişletmeyi hedeflediğine işaret ediyor olarak değerlendiriliyor. Halka açıklık oranındaki olası artışın, hisse likiditesini ve endeks ağırlığını orta vadede destekleyebileceği öngörülüyor.

TİCARİ KREDİ HACMİ 2 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Halkbank, konsolide olmayan mali tablolara göre bu yılın ilk yarısında net kârını, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 40 artırarak 17.7 milyara çıkardı. Aktif büyüklüğü 4.7 trilyonu geçerken, mevduat toplamı 3 trilyon 655 milyara, nakdi kredileri 2 trilyon 389 milyar liraya, özkaynakları ise 234.6 milyara yükseldi. Bankanın faaliyet raporunda değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür Süleyman Özdil, reel sektörün finansmanına verdikleri desteği sürdürdüklerini ifade etti. Ticari kredi hacminin 2 trilyon TL'nin üzerine çıktığının altını çizen Özdil, "Ticari krediler içindeki KOBİ kredilerinin payı yüzde 54.2 olurken, KOBİ pazar payımız yüzde 14.1 seviyesinde gerçekleşti. Toplam esnaf kredisi hacmimiz ise 321 milyar TL oldu. 2021'den bugüne kadar 277 bin kadın girişimcimize 137 milyar TL finansman sağladık" diye konuştu.