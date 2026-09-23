Halkbank’tan kadınlara 10 milyarlık yeni destek

Halkbank
, 2021'den bu yana yaklaşık 280 bin kadın girişimciye 140 milyar TL finansman sağladı. Banka, KGF kefaletli Aile ve Nüfus 10 Yılına Özel Kadın Girişimci Kredisi'ni hayata geçirdi. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, "Toplam limiti 10 milyar TL olan kredimizden, mikro ölçekli işletme sahibi kadınlar, vergi muafiyet belgesi sahibi kadın girişimciler, kadın kooperatifleri ve düşük tutarlı finansman ihtiyacı olan kadın esnaf ve sanatkârlar faydalanabilecek. Kredimiz, girişimci başına azami 100 bin TL, yıllık yüzde 32 faiz oranıyla kullandırılacak. 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere 12 aydan 36 aya kadar da vade imkânı sunuyoruz" dedi.