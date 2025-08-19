Halkbank’tan Sözcü Gazetesine suç duyurusu: İftira niteliğinde haber

Sözcü Gazetesi, Halkbank, Genel Müdürü Osman Arslan hakkında yalan haberlere imza attı. Sözcü Gazetesinde yayımlanan "Müdür beyin gecesi Bodrum'un dilinde!" ve "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" başlıklı haberlerin gerçek dışı olduğunu vurgulan banka savcılığa su duyurusunda bulundu.

İDDİALAR GERÇEĞE AYKIRI

Banka, haberlerde yer alan "950 bin liralık hesap ödendiği" ve "Genel Müdür Osman Arslan'ın lüks bir doğum günü partisine katıldığı" yönündeki ifadelerin tamamen yalan olduğu belirterek, "Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan; haksız, yalan ve mesnetsiz haberlerle ilgili tüm yasal haklarımız kullanılacaktır" ifadelerine yer vermişti.

İTİBAR SUİKASTİ

Söz konusu yayının 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesi uyarınca "İtibarın Korunması" hükmünü ihlal ettiği ifade eden Banka, aynı Kanun'un 158. maddesine göre, bu tür yayınların bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası gerektirdiğini belirtti.

TEKZİP VE YAYINDAN KALDIRMA TALEBİ

Halkbank ve Genel Müdür Osman Arslan adına gönderilen ihtarnamede, gazetede yayımlanan haberlerin Basın Kanunu'nun 14. maddesi gereğince tekzip edilmesi istendi. Gazeteye, üç gün içinde basılı nüshada aynı yerde ve puntoda tekzibin yayımlanması; internet sitesinde ise bir gün içinde ilgili haberlerin bulunduğu sayfalarda cevap ve düzeltme metnine yer verilmesi talebi iletildi.

SUÇ DUYURUSU

Halkbank ayrıca, ilgili haber linklerinin ve sosyal medya paylaşımlarının 5651 sayılı kanun kapsamında erişim engeliyle yayından kaldırılmasını talep etti. Bankanın avukatı, şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması için iddianame düzenlenmesi talebinde bulundu.

SÖZCÜ GAZETESİ YALAN HABERLERİNE DEVAM ETTİ

Suç duyurusuna rağmen gazete yalan haberlerine devam etti. Gazetenin 19 Ağustosta yayınlandığı "Müdür Bey dokunulmazlıktan çıktı" haberi ile yine Halkbank ve Genel Müdür Osman'ı hedef aldı.