Halkbank’tan suç duyurusu

Sözcü Gazetesi'nin Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan hakkında imza attığı haberlere Halkbank'tan yalanlama geldi. Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan "Müdür beyin gecesi Bodrum'un dilinde!" ve "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" başlıklı haberlerin gerçek dışı olduğunu vurgulayan banka savcılığa su duyurusunda bulundu. Banka, haberlerde yer alan "950 bin liralık hesap ödendiği" ve "Genel Müdür Osman Arslan'ın lüks bir doğum günü partisine katıldığı" yönündeki ifadelerin tamamen yalan olduğu belirterek, "Bankamız ve bankamız genel müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan haksız, yalan ve mesnetsiz haberlerle ilgili tüm yasal haklarımız kullanılacaktır" ifadelerine yer vermişti.

Söz konusu yayının 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesi uyarınca "İtibarın Korunması" hükmünü ihlal ettiği ifade eden banka, aynı Kanun'un 158. maddesine göre, bu tür yayınların bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası gerektirdiğini belirtti. Halkbank ve Genel Müdür Osman Arslan adına gönderilen ihtarnamede, gazetede yayımlanan haberlerin Basın Kanunu'nun 14. maddesi gereğince tekzip edilmesi istendi. Ayrıca, ilgili haber linklerinin yayından kaldırılması talep edildi.