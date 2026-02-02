Haluk Görgün: Savunma ve havacılık sanayisi 2026’ya rekor ihracat ile başladı

'VİZYONER POLİTİKALARIN BİR SONUCU'

Elde edilen sonucun; yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyü, sahada kendini kanıtlamış sistemler ve güvene dayalı uzun vadeli iş birliklerinin somut bir yansıması olduğunu değerlendiren Görgün, "Savunma ve havacılık sanayimiz, Türkiye'nin genel ihracat performansına stratejik katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir. Bu başarı; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında, planlı, istikrarlı ve vizyoner politikaların bir sonucudur. Bu vesileyle; savunma ve havacılık sanayimizin küresel başarısına emek veren başkanlık personelimize, şirketlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor; katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerle daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.