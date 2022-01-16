Hangardan her ay iki Hürjet çıkacak

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ
(TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in 1-2 ay içerisinde bütünüyle ortaya çıkacağını, 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu, 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet üretimini hedeflediklerini bildirdi. Hürjet prototiplerinin imalatını yaptıklarını 1-2 ay içinde uçağı bütünüyle gösterebileceklerini ifade eden Kotil, "18 Mart 2023'te de ilk uçuşu emniyetli şekilde yapacak. Tünelin ucuna, çıkışa geldik" dedi. Hürjet için devlet proje açmadan çalışmalara başladıklarını belirten Kotil, şöyle konuştu: "Milli Muharip Uçak
(MMU) yıllar önce planlandığı zaman aslında önce bir jet eğitim uçağı vardı. Hürkuş'un devamı olsun diye adını Hürjet koyduk. Sonra da MMU vardı. Niye bir silsile var? Hürjet daha küçük, daha düşük maliyetli, daha önce yapılabilir, üzerinde öğrendiklerimiz var. İkisi de süpersonik, aynı kategoride, biri küçük, diğeri büyük. Bunu yapmamızı Savunma Sanayii
Başkanımız İsmail Demir
söyledi. 2016'da göreve başladığımda ilk konuşmamız buydu. İlk yaptığım, Hürjet'in dosyasını, yapılan çalışmaları aldım."
BİN MÜHENDİS VAR
Hürjet Projesi
'ni MMU'nun önüne koyduklarını dile getiren Kotil, burada öğrenilenleri milli savaş uçağına transfer edeceklerini söyledi. MMU ekibinin çok hızlı büyüdüğünü ve bin mühendisi geçtiğini anlatan Kotil, bu sayının 3 bine çıkacağını ifade etti. Kotil, Hürjet için bu kadar büyük bir ekibe ihtiyaç olmadığını aktardı. Temel Kotil, "Seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp, sonraki yıldan itibaren ayda 2, yılda 24 uçak yapmayı hedefliyoruz. Malezya
ihalesi de 2025'te teslimat içeriyor. 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet hangardan çıkıp müşteriye teslim edilecek" dedi.