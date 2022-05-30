Harika bir konumda en iyi olanaklara sahip kiralık villalar, Villacınız’da

İsterseniz bölgedeki turistik yerlere birkaç gezi yapabilir ve akşamları keyifli, rahat bir atmosfere dönebilirsiniz. İster dörtlü ister altılı, sekizli, hatta daha büyük gruplarla seyahat ediyor olun. Villacınız aracılığıyla her büyüklükte lüks villa kiralayabilirsiniz. Ailenizle birlikte lüks bir tatilin önünde hiçbir şey duramaz.

Türkiye'nin en seçkin tatil evleri, harika tesisleriyle etkileyicidir. İsteğinize göre bahçe, park, özel sağlık alanı bulunan, havuz ve jakuzili tatil evleri kiralayabilirsiniz. Tüm lüks tatil evlerinde genellikle bir televizyon, çamaşır makinesi, WiFi ve ocak, fırın, bulaşık makinesi, davlumbaz ve buzdolabı içeren çok iyi donanımlı bir mutfak bulunur. Tüm donanım unsurları, oda sayısı ve büyüklüğü ile lüks tatil dairesinin konumu ile ilgili bilgiler her mülk için ayrıntılı olarak listelenmiştir.





İster deniz kenarında bir plaj tatilini, ister dağlarda bir kış tatilini tercih edin: Villa kiralama firmalarının lüks tatil daireleri ve tatil evleri her zaman iyi bir seçimdir. Hatta bazı istisnai özelliklerle, çok özel bir ambiyanstan faydalanabilir ve romantik bir villada, denizin hemen yanında güzel bir sahil evinde veya başka bir etkileyici villada uyuyabilirsiniz.

Nasıl Villa Kiralanır?

En uygun seçenek, www.villaciniz.com.tr internet site adresinden önceden konaklama rezervasyonu yapmaktır. Bir ajanstan veya bir kişiden teklifler aramaktan bağımsız olarak, ev sahipleriyle kişisel olarak telefon veya e-posta yoluyla iletişim kurmayı deneyebilirsiniz. Böylece varış tarihlerini, nihai fiyatı doğru bir şekilde teyit etmek ve pek çok hoş olmayan eksikliklerden kaçınmak mümkün olacaktır.

Villanın denize ne kadar uzaklıkta olduğunu mutlaka sorun. Gerçek şu ki, ülkemizde doğrudan sahildeki binalar yasalarca yasaklanmıştır ve bu nedenle villadan denize belirli bir mesafeyi yürümek gerekecektir. Ancak öte yandan, villa bir tepede bulunuyorsa pencerelerinden muhteşem deniz manzarası büyük olasılıkla görünecektir.

Geleneksel bir sahil beldesinden daha lüks olan Antalya'da villa kiralamak, hiç de zor değil. Çoğu villa, otoparkı, verandası, yüzme havuzu ve hatta Türk hamamı ile iyi donanımlı villalar oluyor. Kaş daha samimi ve rahat bir tatil yeridir, gerçek romantikler burada tatil yapmaktan hoşlanır. Belek Türkiye'nin en prestijli tatil beldesidir, çok fazla gece hayatı yoktur, ancak etrafı şifalı hale getiren çam, sedir veya okaliptüs ormanlarının hemen yakınında bir villa kiralanabilir.

Nasıl bir villa istediğinize karar verdikten sonra www.villaciniz.com.tr internet sitesinden size en uygun villayı bulabilir, dakikalar içerisinde online rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Kristal Berraklığında Su ve Güzel Manzaralar: Türkiye'de Lüks Tatiller

Denizin sesiyle uyanmaktan daha güzel ne olabilir? Büyük bir lüks yataktan denizin ilk görüntüsünün tadını çıkarırken hissedebileceğiniz mutluluğu tahmin edebilir misiniz? Böyle muhteşem bir konumda bulunan lüks villalar, Antalya'da ve aynı zamanda diğer birçok önemli destinasyonda bulunabilir.

11098 sicil numarasına kayıtlı TURSAB A Grubu Seyahat Acentesi olan Tatil Villacınız Güvencesi

Tatil yerleri söz konusu olduğunda da sınır yoktur: Antalya, Sapanca belki İzmir eteklerinde veya lavanta tarlaları arasında bir kiralık villa, unutulmaz bir tatil geçirmenizi garanti eder. Hem de isterseniz ailenizle ve mutlu bir şekilde!

"Bu bir ilandır"

Türkiye'de ve özellikle Muğla ve Antalya seyahat destinasyonlarında, özel veya seyahat acenteleri aracılığıyla rezervasyon yaptırabileceğiniz, apartman dairelerinden kiralık villalara kadar harika geçici konaklama yerleri vardır. Bazıları evcil hayvanlara da izin verir, bu nedenle köpeğinizi tatile götürmek istiyorsanız idealdir.