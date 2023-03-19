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Giriş Tarihi: 19.3.2023 15:55 Son Güncelleme: 19.3.2023 16:15

Hatay nereye inşaa edilecek? 3 prensip kararı alındı: Refahın ve kardeşliğin şehri yeniden yükselecek

6 şubatta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da büyük yıkımlar meydana gelmişti. Hatay planlamasının ortak bir kararla yapıldığına dikkat çeken AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Şehir iki aks üzerine inşa edilecek. Bir tanesi arkamızda gördüğümüz Habib-i Neccar Dağı. Bu dağ antik metinlerde kutsal bir dağ olarak gösterilir ve o dağın eteğinde yer alan dağ mahallesinde bir tane binanın dahi camı kırılmadı. İkincisi ise tam karşıda olan Amanos Dağları'nın eteklerinde yapacağız" dedi.

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Hatay nereye inşaa edilecek? 3 prensip kararı alındı: Refahın ve kardeşliğin şehri yeniden yükselecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da büyük yıkımların meydana gelmesiyle devlet 4 koldan yaralara merhem olmaya devam ediyor. Hatay'ın tekrardan nereye inşaa edileceği ise merak konusu oldu. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın nereye inşa edileceğini hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, Antakya ilçesinde ovada kurulu mahallelerde büyük yıkıma yol açtı. Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin etkisiyle Habib-i Neccar Dağı'ndan kopan kayalar, dağın eteklerinde kurulu Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki bazı evlerin yıkılmasına neden oldu. Hatay'ın simgelerinden olan Habib-i Neccar Camisi'nin uğradığı yıkım da görüntülendi.

REFAHIN VE KARDEŞLİĞİN ŞEHRİ YENİ HATAY NEREYE İNŞA EDİLECEK?

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın nereye inşa edileceğini açıkladı:

"Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve şehrin bileşenleriyle 3 defa toplatı yaptık. Bu toplantılarda binaların nereye inşa edileceği hakkında 3 tane prensip kararı alındı. Birinci olarak, jeolojik etüt zeminlerinin sağlam olduğu yerler seçilecek. İkinci olarak, fay hattının olmadığı yerlere seçilecek. Son olarak ise şehrin bileşenlerinin ortak kararıyla yeni bir şehir inşa edeceğiz.

Hatay nereye inşa edilecek? AK Parti Milletvekili açıkladı | Video

'HATAY'I 2 ANA AKS ÜZERİNE YAPACAĞIZ'

Hatay'ı 2 ana aks üzerine yapacağız. Birincisi, dağın eteklerinden bulunan dağ mahallesinde bir tane binanın dahi camı kırılmayan Habib Neccar Dağı. Bir diğeri ise Amanos Dağı'nın eteklerinde yapacağız.

Maalesef bu deprem şu gerçeği ortaya koydu. Bu depremde şehirleri dağların eteğine yapmak yerine verimli tarım arazisine yapıldığından ötürü çok büyük yıkımlar meydana geldi. Bu depremlerden ders çıkartıp şehrimizi yeni bir şehir olarak sağlam zeminlere inşa etmemiz gerekiyor.

Antakya, antik metinlerde doğunun kraliçesi gösteriliyordu. ve zenginliğin refahın şehri olarak gösteriliyordu. Biz de hem Amanos Dağı'nın eteğinde hem de Habib Neccar Dağı'nın eteğinde bu refahın ve kardeşliğin şehrini yeniden inşa edeceğiz."

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