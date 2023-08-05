Hatay’da 4 sanayi sitesinde sona gelindi

Kahramanmaraşmerkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çalışmaları devam eden 4 sanayi sitesini en kısa sürede tamamlayarak 379 yeni iş yerini kente kazandıracaklarını bildiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yalnızca bu 4 sanayi sitesinin toplam proje tutarı 4 milyar 300 milyon lira olacak" dedi. Afetten etkilenen kentleri ayağa kaldırmayı hedeflediklerini dile getiren Kacır, şöyle devam etti: "Yatırım teşvikleri, organize sanayi bölgeleri, KOBİ'ler ve bölgesel katkı projeleri çalışmalarımızın 4 ana unsuru. Yatırımların hız kesmemesi, zarar gören yatırımların hızlıca yerine konulması, özel destek programlarımızda daha hızlı gerçekleşecek." Depremden en çok etkilenen tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlara, ekstra faiz ve kâr payı desteği uygulaması da içeren 6. Bölge Teşvikleri'nin sağlandığını belirtten Bakan Kacır, deprem bölgesinin, son 10 yılda üretimde büyük atılım gerçekleştiren şehirleri barındırdığını, bölgedeki sanayinin çarklarının eskisinden de hızlı dönmesinin en büyük arzuları olduğunu vurguladı. Kacır, "Şehrimizin üretim potansiyelini daha da güçlü hale getirmek için toplamda 192 hektarlık alana sahip 3 bölge Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sanayi alanı ilan edildi. Belen Sanayi Alanı, İskenderun Sanayi Alanı ve Kırıkhan Roketsan Sanayi Alanı önümüzdeki yıllarda sanayicilerimize ev sahipliği yaparak üretimimize güç katacak" diye konuştu.KACIR, "Yakın dönemde imzasını attığımız Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile KOBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir Dünya Bankası kaynağını ülkemize kazandırdık. Bu finansmanla hasar derecesine ve firma ölçeğine bağlı olarak 120 binden 500 bin liraya kadar uzanan bir aralıkta KOBİ'lerimize finansman desteği sağlayacağız" dedi.