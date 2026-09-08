Hatay’da dönüşümün %90’ı tamamlandı

6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımın yaşandığı Hatay'da yeniden yapılanma çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kent genelindeki çalışmaların yaklaşık yüzde 90 seviyesine geldiğini belirterek, "Bu sene aralık ayında hemen hemen her şeyi bitiriyoruz. Aralıkta yüzde 100'e ulaşacağız" dedi. Hatay genelinde yapılan bağımsız bölüm sayısının 196 bine ulaştığını belirten Masatlı, yaklaşık 69 bin bağımsız bölümün sosyal konut kapsamında yapıldığını, hak sahiplerine yönelik 53 bin 755 bağımsız bölümün de inşa edildiğini ifade etti. Depremin Antakya'nın yaklaşık yüzde 80'ini, Defne'nin yüzde 70'ini, İskenderun ve Kırıkhan'ın yüzde 50'sini, Hassa'nın ise yüzde 40'ını etkilediğini belirten Masatlı, kaldırılan toplam enkazın 41.3 milyon tona ulaştığını kaydetti.

150 HEKTARLIK SERBEST BÖLGE

Masatlı, yeniden yapılanmanın ardından Hatay ekonomisinin yeni döneminde Suriye ile ticaret, sanayi ve lojistiğin öne çıkacağını söyledi. Sınırın iki tarafında ekonomik entegrasyonu artıracak serbest endüstri bölgesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Masatlı, Suriye tarafında sınıra yakın yaklaşık 150 hektarlık bir serbest bölgenin gündemde olduğunu açıkladı. Türkiye tarafında da ortak sınır bölgesinde serbest endüstri bölgesine yönelik alan çalışmaları bulunduğunu belirten Masatlı, Kumlu, Zeytindalı ve Cilvegözü çevresinde alternatif alanların değerlendirildiğini söyledi.

Suriye'deki yeni dönemle birlikte sınır ticaretinde hızlı bir hareketlenme yaşandığını belirten Masatlı, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki günlük TIR giriş-çıkışının savaş öncesindeki yaklaşık 450 seviyesinden bin 500'e yükseldiğini söyledi. Hatay'ın Suriye ile ticaretinde Cilvegözü'nün İdlib ve Halep hattına, Zeytindalı'nın Afrin bölgesine açıldığını belirten Masatlı, Yayladağı Sınır Kapısı'nın da ticari geçişlere hazırlanmakta olduğunu söyledi.

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK OSB

Hatay'ın sanayi altyapısında da deprem öncesinin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini belirten Masatlı, kent genelinde dokuz organize sanayi bölgesinin bulunduğunu söyledi. En büyük projelerden birinin bin 347 hektarlık Hassa Organize Sanayi Bölgesi olduğunu belirten Masatlı, Hassa OSB'nin büyüklük bakımından Türkiye'nin ilk üç OSB'si arasında yer alacağını kaydetti. Depremde 310 okulun yıkıldığını belirten Masatlı, 251 okulun tamamlandığını, 42 okulun yapımının devam ettiğini söyledi. Deprem öncesinde yaklaşık 14 bin 700 olan derslik sayısının yeni yatırımlarla 18 binin üzerine çıkacağını ifade etti. Sağlık altyapısında ise depremde beş hastanenin yıkılmasına karşılık dokuz hastanenin tamamlandığını söyledi.

SAMANDAĞ'A SÖRF MERKEZİ VE DALIŞ KÖYÜ

Kentin sosyal yaşam ve turizm altyapısının da yeniden oluşturulduğunu belirten Mustafa Masatlı, Samandağ sahilinde sörf merkezi kurulduğunu, valiliğe ait eski kamp alanının ise dalış köyüne dönüştürüldüğünü söyledi.