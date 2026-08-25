Hatay’da hayat yeniden başlıyor! Bakan Kurum’dan esnaf paylaşımı: Açılan kepenkler umudun sesi oldu

"HATAY EKONOMİSİNE CAN SUYU OLACAK"

Çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirten Ekenel, "Biz 10 seneyi göze almıştık. Ama çok hızlı bir çalışma yapıldı. Sağ olsun devletimiz de bizim elimizden tuttu. Devletin desteği her zaman için var. Yeniden ayağa kaldırıyoruz Atatürk Caddesi'ni, yeniden canlandırıyoruz. Eski konumuna tekrar getirmek istiyoruz. Eski esnaf da buraya geliyor. Eskisi gibi olur diye düşünüyordum ama eskisinden de iyi olacağına çok eminim" dedi. Ekenel diğer meslektaşlarını da bir an önce yeni iş yerlerine taşınmaya davet etti: Esnaf halkımız tekrar gelsin buraya. Burada tekrar bir canlılık olsun. Burayı tekrardan ayağa kaldıralım. Burası Hatay ekonomisine can suyu olacak. Hatay halkına bir ışık olduk burası. Allah'ın izniyle Hatay halkına da Hatay esnafına da bir ışık olarak devam edeceğiz.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör