Hava yolu haklarında dijital sistem! Son 1 yılda 30 bini aşkın yolcu başvurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijitalleşme çalışmaları kapsamında yolcu haklarına ilişkin başvuru süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşındığını açıkladı. Uraloğlu, Mart 2025'ten bu yana dijital başvuru sistemi üzerinden 30 bin 750 yolcu hakkı başvurusunun elektronik ortamda ele alındığını, 24 bin 150 başvurunun ise yine dijital ortamda sonuçlandırıldığını bildirdi.

BAŞVURULAR ARTIK TAMAMEN ELEKTRONİK ORTAMDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan sistemle birlikte başvuru ve değerlendirme işlemlerinin tamamen dijital ortamda yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Başvuru ve değerlendirme işlemleri artık tamamen elektronik ortamda yürütülüyor. Örneğin, olağanüstü olmayan durumlarda uçuş iptali, uçuşun planlanan saatinden sonra gerçekleşmesi, geçerli bilete sahip olunmasına rağmen fazla satış sebebiyle uçağa kabul edilmeyen yolcular ile hizmet sınıfının üst veya alt sınıfa değiştirilmesi gibi birçok durumda yolcularımızın ilgili mevzuat çerçevesinde hakları bulunuyor."

BAŞVURU VE TAKİP SÜRECİ ÇEVRİM İÇİ

Uraloğlu, yolcuların uçuşlarına ilişkin tüm bilgi ve belgeleri KDM-ERP sistemi üzerinden yükleyerek başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebildiklerini ve süreci çevrim içi takip edebildiklerini ifade etti.

"Bu doğrultuda yolcularımız, uçuşlarına ilişkin tüm bilgi ve belgeleri KDM-ERP üzerinden sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor ve başvuru süreçlerini çevrim içi olarak takip edebiliyor. Bu uygulama ile başvuruların öncelikle hizmeti sunan işletmeler tarafından değerlendirilmesini sağlayarak uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşmasını amaçlıyoruz."

DİJİTALLEŞME İLE DAHA HIZLI ÇÖZÜM

Başvuruların elektronik ortamda alınmasının işlem süreçlerini sadeleştirdiğini vurgulayan Uraloğlu, sistemin kurumsal kapasiteyi de güçlendirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Başvuruların elektronik ortamda alınması, işlem süreçlerini sadeleştirdi. Tüm süreçlerin merkezi olarak yönetilmesi, istatistiksel analiz ve politika geliştirme kapasitemizi güçlendirdi. Dijitalleşme sayesinde hem yolcu memnuniyetini hem de kurumsal etkinliği artırdık."