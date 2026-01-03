Havacılık motorlarında tarihi adım

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen havacılık motor kabiliyetleriyle 2.95 milyar dolarlık ihracat siparişi alındı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, 2026'nın ilk büyük ihracat başarısının da TEI imzasıyla geldiğini açıkladı.Siparişin, Türkiye'nin yüksek katma değerli motor üretim teknolojilerinde dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldığının da güçlü bir teyidi olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, "Yeni siparişler, küresel sivil ve askeri havacılıkta yaygın kullanılan 22 farklı motor programı için üretilecek parçaları ve bakım-onarım hizmetlerini kapsıyor. Teslimatlar bu yıl başlıyor. Alınan siparişle birlikte TEI'nin toplam sipariş hacminin 8.2 milyar dolara ulaşması, havacılık motorları alanında ulaştığı yüksek mühendislik yetkinliğinin, üretim disiplininin ve küresel ölçekte tesis edilen güvenilirliğinin somut bir göstergesidir. Bu noktada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma ve havacılık sanayisini bütüncül bir ekosistem olarak ele alan yaklaşımı belirleyici oldu. Uzun soluklu politikalar, kararlı destek mekanizmaları ve ihracatı merkeze alan yönelim sayesinde sektörümüz, küresel rekabette söz sahibi yapıya kavuştu" dedi.