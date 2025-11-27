Havada dijital dönüşüm

Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) dijital havayolu olma hedefine bir adım daha yaklaştı. Şirket, seyahat alanındaki güçlü konumunu fintek dünyasına taşıdı. Sektörde örneği bulunmayan dijital ödeme sistemi TKPAY ile yolcularına uçtan uca seyahat deneyimi sunacak. THY, yeni ödeme platformuyla turist sayısını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor. Turistlerin gittikleri ülkelerde yaşadığı 'kur farkı' sorununu da yeni uygulamayla minimuma indirmeyi planlıyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Havacılık sektöründeki gücümüzü, finansal teknolojiler alanında da ülkemize değer katacak şekilde büyütmeyi amaçlıyoruz. Amacımız, yolcularımızın ödemelerini kolaylaştırmak, iade süreçlerini hızlandırmak, kur çevrim maliyetlerini azaltmak ve özellikle yurt dışı yolcuları için işlemleri daha avantajlı hale getirmek" dedi. TKPAY cüzdanı pazartesi gününden bu yana 20 binden fazla kişi indirdi.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

THY'nin yüzde 100 iştiraki olarak finansal teknolojiler alanında kurulan TKPAY dün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Ödeme platformu, yerli ve millî teknolojilerle geliştirilen altyapısı sayesinde düşük maliyetli ve güvenli ödeme hizmetleri sunacak. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, TKPAY'in Merkez Bankası'nın lisans süreçlerini tamamladıktan sonra 2025 yılı itibarıyla hem ödeme hem de elektronik para hizmetlerinde faaliyete başladığını söyledi. Dünyada seyahat alışkanlıklarının değiştiğini ve yolcuların artık hız, güven, kişiselleştirme ve kolaylık aradığını belirten Bolat, "TKPAY tam da bu beklentileri karşılamak üzere tasarlandı. Amacımız, yolcularımızın ödemelerini kolaylaştırmak, iade süreçlerini hızlandırmak, kur çevrim maliyetlerini azaltmak ve özellikle yurt dışı yolcuları için işlemleri daha avantajlı hale getirmek. Böylece hem müşteri memnuniyetini artırmayı hem de Türkiye'ye gelen turistler için dijital, kolay ve güvenilir bir ödeme sistemi sunarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve ülkemizde tutulan döviz miktarını artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

7/24 ÜCRETSİZ PARA TRANSFERİ

16 milyon aktif kullanıcının yer aldığı THY mobil uygulamasına entegre edilen TKPAY Cüzdan'ın, açık devre sistemiyle restoran, konaklama, ulaşım ve perakende gibi pek çok alanda ödeme yapılmasını mümkün kıldığını söyleyen Bolat, "QR kod ile ödeme, 7 gün 24 saat ücretsiz para transferi, mil çevrimi, avantajlı kur işlemleri ve nakit iade gibi özelliklerle TKPAY, yolcularımızın her adımında yanlarında olacak" dedi.

AVRUPA VE İNGİLTERE

TKPAY ödeme platformu ile Türk Hava Yolları ve AJet kanallarında başlayan sanal POS kullanımının yakında pek çok seyahat acentesine, otellere, araç kiralama firmalarına, akaryakıt istasyonlarına ve restoranlara yayılması bekleniyor. Bolat, "Böylece sektördeki işlemler için daha avantajlı, daha hızlı ve daha güvenli bir ödeme altyapısı oluşacak. TKPAY yalnızca bugünün projesi değil, 2026'dan itibaren Avrupa ve İngiltere ile başlayacak küresel bir yayılım projesini de içermekte. Amacımız, global bir seyahat cüzdanı haline getirmek" dedi. Bolat, dijital havayolları arasında ilk üçe girmeyi hedeflediklerini de vurguladı.



TEK EKRANDAN İŞLEM

TKPAY Cüzdan, kullanıcıların bilet alımı dahil birçok işlemi tek ekrandan yönetmesine imkân tanıyor. Cüzdan üzerinden yapılan harcamalardan TK Para kazanılabiliyor, anlaşmalı marka ve işletmelerde restoran, konaklama, giyim, ulaşım gibi kategorilerde nakit iade sağlanıyor. 7 gün 24 saat ücretsiz para transferi, karekod ile ödeme, dijital veya fiziki kart kullanımı, anlık kur dönüşümü ve mil çevrimi ile bilet iadesi ve bagaj tazminatı işlemleri yapılabiliyor. Lansman döneminde TKPAY Cüzdan'dan alınacak biletlerde yüzde 10 TK para kazanılacak.



İKİ GÜNDE 20 BİN KİŞİ

TKPAY Genel Müdürü Mustafa Ekmen cüzdanın pazartesi gününden itibaren THY uygulamasından kullanılabilir hale geldiğini, iki günde 20 binden fazla müşterinin aktif olarak kullanmaya başladığını belirtti. 21 iş ortağıyla yüzde 4 ila 40 arasında değişen oranlarda indirim anlaşmaları yaptıklarını söyleyen Ekmen, "Miles&Smiles müşterilerimiz cüzdanı hızla ve rahatlıkla kullanmaya başlayabiliyor. Cüzdan içinde yine kendi mühendislerimizde geliştirdiğimiz bir dijital kimlik doğrulama var. Biliyorsunuz artık güvenlik çok önemli bir konu. Cüzdanı kimin kullandığı, güvenli bir şekilde kullandığı her kurum, her müşteri için çok değerli" dedi.



KISA VADEDE 1 MİLYONA ULAŞIRIZ

TKPAY'IN turistlere de büyük kolaylık sağlayacağını belirten Ekmen, "Türkiye'ye seyahat eden, Türkiye'ye gelen turistlere Türk Hava Yolları ile geliştirdiğimiz, kimlik doğrulayabilecekleri bir sistemi açıyoruz. Bu sayede turistlerimiz daha havalimanından çıkmadan TKPAY cüzdanları ile Türk liralarını ATM'lerden çekebilecekler. Diğer bankaların kartlarını da bu cüzdana işleyeceğiz" diye konuştu. Ekmen, kısa vadede 1 milyon, önümüzdeki yıllarda da 5 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.