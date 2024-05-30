Havada-karada 15 milyon yolcu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yolculuk hazırlıkları başladı. Karnelerin dağıtılacağı 14 Haziran ve hemen sonrasında başlayan Kurban Bayramı, ulaştırma sektöründe çok büyük bir yoğunluğa yol açtı. Otobüs biletlerinin şimdiden tükendiği bu dönemde otobüsçülük sektörü ek seferleri devreye almaya başladı. 12-16 Haziran tarihleri arasında İstanbul'dan günde 2 bin 500 ila 2 bin 800 arasında otobüs sefer yapacak. Bayram içindeki hareketlilik ve dönüşle birlikte sadece 7 milyon kişi otobüsle seyahat edecek. Bu dönemde 4.5-5 milyon kişinin iç hatlarda uçakla seyahat edeceği öngörülürken, ek seferlerin devreye alındığı trenlerle de 3 milyon kişi yolculuk yapacak. Bayram döneminde otobüs, uçak ve tren olmak üzere yaklaşık 15 milyon kişi toplu ulaşım araçlarını kullanacak.Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, yaz tatilinin otobüsçülük sektöründe her zaman güçlü bir hareketlilik yarattığını belirterek, "Okulların kapanmasının ardından Kurban Bayramı başlıyor. Bu durum talebi çok ciddi anlamda artırıyor. Bayrama iki hafta kala neredeyse bir çok firmanın biletleri tükendi. İlave seferler açılmaya başlandı. Ancak bu araçlar da talebe yetmeyecek. O nedenle Ulaştırma Bakanlığı'ndan da turizm belgeli araçların kullanımı için izin bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Bayram hareketinin 12 Haziran'da başladığını anlatan Yıldırım, "16 Haziran'a kadar İstanbul'dan günde 2.500-2.800 sefer gerçekleşecek. Bayram döneminde 7 milyon kişinin otobüsle seyahat edeceğini öngörüyoruz. Yaklaşık 5 milyar TL'lik bir bilet satışı olur" diye konuştu. Bu dönemde 4.5-5 milyon kişinin uçakla, 3 milyon kişinin de trenle seyahat edeceğini anlatan Yıldırım, "Otobüs, uçak ve trenle toplam 15 milyon kişilik yolculuk olacak. Bu da sektöre 17 milyar TL'lik bir katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.SON dönemde otobüs bilet fiyatları uçak biletini solladı. Öyle ki 1 Haziran'da İstanbul'dan Dalaman'a otobüs bileti 1.500 lira iken, aynı tarihte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dalaman'a 550 liraya uçak bileti bulunuyor. TOF Başkanı Yıldırım, artan akaryakıt fiyatları, otobanköprü geçiş ücretleri ve firma komisyonlarının bilet fiyatını artırdığını belirterek, "Otobüs firmaları 4 aylık periyotlar halinde Ulaştırma Bakanlığı'na fiyatlarını verir. Normal zamanda otobüsler biletlerini yüzde 30 daha uygun fiyattan satıyor ancak bayram döneminde yüksek talebin de etkisiyle tavan fiyat uyguluyorlar" dedi. Yıldırım. otobüsçülük sektörünün maliyetler nedeniyle kan kaybettiğini söyledi.19Haziran Çarşamba günü bitecek olan bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı da başka bir merak konusu oldu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizm sektörünün resmi tatil açıklamasını beklediğini vurguladı. Kavaloğlu, "Şu anda otellerimize rezervasyonlar geliyor. Ancak o dönem için resmi tatil açıklamasını bekleyen bir kesim de var. Tatil için bir an önce açıklama yapılması hem sektörün hem de vatandaşların planlama yapması açısından önemli" dedi. Bayram döneminin yaz sezonunun da açılışı olacağına dikkati çeken Kavaloğlu, "Bayramda yabancı turiste ilave yerli turistin de talebiyle otellerin dolu olacağını öngörüyoruz. 9 günlük tatili vatandaşlarımız genelde ikiye bölüyor. Ya ailesiyle bayramı kutlayıp sonra tatile geliyor ya da tatilini yapıp bayramın son günlerinde ailesinin yanına gidiyor. Ortalama 3 ya da 4 gecelik konaklamalar oluyor" ifadelerini kullandı.