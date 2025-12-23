Havayolu gümrük beyanlarında dijital dönem: Süreçler hızlanıyor, kağıt kullanımı sona eriyor

Bu kapsamda, Havayolu Beyan Formu ile eki belgelerin gümrük idaresine elektronik ortamda iletilmesini sağlayan Havayolu Gümrük Beyan Sisteminin hukuki altyapısını oluşturan 2025/13 sayılı Genelge, 02.03.2026 yürürlük tarihiyle yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge ile sistemin uygulama esasları, sorumluluklar ve operasyonel süreçler net bir çerçeveye kavuşturulmuştur.

Halihazırda Esenboğa, Sabiha Gökçen, Antalya ve Adnan Menderes Havalimanlarında pilot olarak uygulanmakta olan Havayolu Gümrük Beyan Sistemi, Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm uluslararası havalimanlarında yaygınlaştırılacaktır. Böylece havayolu taşımacılığına ilişkin gümrük beyan süreçlerinde ülke genelinde uygulama birliği sağlanacaktır.

Sistem sayesinde;

Havayolu Beyan Formu ve eki belgelerin kağıtsız ortamda gümrük idaresine sunulması,

Manuel işlem yükünün azaltılması,

Veri güvenliğinin güçlendirilmesi,

Veri temelli karar alma mekanizmalarının etkinleştirilmesi

sağlanmakta; idari açıdan ise risk analizi, izleme ve denetim kapasitesi önemli ölçüde artırılmaktadır. Bu çerçevede taşıyıcılar ve ilgili tüm paydaşlar için öngörülebilir, hızlı ve kolay bir gümrük süreci tesis edilmektedir.

Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesinin ilerleyen aşamalarında; havayolu taşımacılığında kargo hareketlerine yönelik gümrük süreçlerinin de dijitalleştirilmesi, kamu ve özel sektör paydaşlarının tek bir entegre platformda buluşturulması hedeflenmektedir. Bu bütüncül yapı sayesinde dış ticaret lojistiğinde etkinlik, hız ve koordinasyonun artırılması, ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedeflerine güçlü katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak; gümrük süreçlerinde dijital dönüşümü esas alan, uluslararası ticaretin ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli çözümler üreten uygulamaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."